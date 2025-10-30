我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界大賽貝茲19打數僅3安打、打擊率0.158，沒有任何打點。（圖／美聯社／達志影像）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽第4戰結束後，道奇再度陷入進攻低潮，以2：6不敵藍鳥，系列戰戰成2勝2敗平手。雖然大谷翔平投打兩端再度奮戰，但球隊其他打者的表現慘不忍睹，美媒與前球星紛紛痛批：「這支打線一旦大谷不開火，就得不到分數。」美國《FOX Sports》在賽後直言，道奇的進攻火力還沒完全復甦。節目特別點名四位主力球員：貝茲（Mookie Betts）、蒙西（Max Muncy）、艾德曼（Tommy Edman）與赫南德茲（Enrique Hernandez），他們在系列賽4場比賽中幾乎全線失靈。統計顯示，貝茲19打數僅3安打、打擊率0.158，沒有任何打點；蒙西17打數3安打、1發全壘打但吞下7次三振；艾德曼18打數3安打；赫南德茲16打數3安打並被三振8次。《FOX Sports》評論：「道奇進攻在世界大賽完全失去節奏，笑出來的糟糕。這樣的內容竟然還能贏兩場比賽，簡直是奇蹟。」美國球迷也在社群上留言譏諷：「這支球隊全靠運氣」「沒有大谷他們根本不會得分」「打線要是再不醒，這系列就結束了。」前白襪捕手、皮爾津斯基（AJ Pierzynski）在《Foul Territory》節目中更直接開罵：「道奇打線到底去哪裡了？過去19局只得3分，這不像是一支冠軍球隊的表現！」他點名貝茲與年輕外野手帕赫斯（Andy Pages）都陷入極深低潮，帕赫斯在系列賽15打數僅1安打、打擊率0.067，而貝茲作為第二棒表現乏力，導致大谷前後的打線完全斷電。皮爾津斯基重話指出：「現在幾乎只有Shohei（大谷翔平）能創造分數。這支球隊曾經是聯盟最強火力，但現在完全不是那樣的道奇。」大谷翔平此役以投手兼指定打擊身分先發，主投6局失4分、6次三振，打者身份則3打數無安打。儘管表現中規中矩，仍成為球隊唯一亮點。皮爾津斯基稱讚大谷「投得很好，只是被對方更強的投手群壓制」，但他再次強調：「道奇球迷此刻都在問——我們的打線去哪了？如果不盡快回神，這輪系列賽恐怕撐不久。」