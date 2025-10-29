我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市信義區永吉路一棟豪宅25日發生雙屍命案，陳姓創投公司CEO與曾姓女子陳屍客廳，桌上擺滿白色粉末、藥錠與電子菸。警方使用毒品快篩試劑後，驗出K他命、喵喵、大麻、FM2等四種毒品反應，更發現一瓶工業用溶劑「丁內酯（GBL）」。丁內酯進入體內後會轉化為俗稱「G水」「神仙水」的GHB，為致命性極高的迷姦藥成分。刑事局毒緝中心指出，丁內酯與GHB雖為類似化合物，但目前台灣僅將GHB列為第二級毒品，丁內酯仍未被正式列管。由於丁內酯可輕易轉化為GHB，加上價格低廉、取得容易，部分藥物濫用族群將其當作「平價版迷姦藥水」，但風險極高。據外媒報導，GHB具有強烈的致欣快及催情效果，也因此被不法之徒用於下藥迷姦。雖GHB在體內代謝極快，12小時內即難以從尿液驗出，但檢警將進一步採集兩人毛髮與指甲化驗，以釐清是否因吸食丁內酯與其他毒品混搭釀禍。