▲坣娜在今日證實病逝消息。（圖／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）

59歲資深藝人坣娜今（29）日證實已於本月16日病逝的消息，讓外界都非常震驚。而她生前曾以〈那年的情人好冷〉、〈教我一點點〉等作品在80年代叱吒歌壇，而這些歌曲到現在也都還是許多粉絲心目中的經典。除了演藝事業外，坣娜的感情生活也是外界矚目的焦點，不只曾有戀情長跑27年的男友，分手後遇到現任丈夫，也就是百億猶太裔美籍富商薛智偉，兩人都是在受挫後才找到彼此，並決定一起牽手走下去。坣娜曾有一位愛情長跑27年的圈外男友，坣娜在19歲時與對方交往，一起度過眾多難關，車禍導致的脊椎變形、多處骨折、喪失部分記憶、憂鬱症等，但兩人始終沒有論及婚嫁，坣娜也因對方太以自我為中心，最後選擇分手。分手後，坣娜始終無法走出來，心情也一直處於低潮，直到2017年，坣娜遇上另一段戀情，也就是現任老公、「四星國際」董事長薛智偉。據悉，薛智偉曾有過一段婚姻，但前妻病逝後，他一直無法走出喪妻之痛，在朋友介紹下遇到剛失戀處於低潮的坣娜，兩人在互相扶持之下，墜入了愛河。一直以來都想要結婚的坣娜曾說過，身為女人，一生應該要結一次婚，但無奈薛智偉卻不打算結婚，對未來的不一致，讓坣娜想要放棄這段戀情，便要求薛智偉離開，但薛智偉卻不想與坣娜分開，某天突然跟坣娜說：「我們去挑戒指吧」，終於決定娶回當時51歲的坣娜。雖然薛智偉大了坣娜15歲，但兩人婚後感情甜蜜。坣娜曾分享自己的愛情觀，她說女人是用來疼，男人是用來愛，並希望可以找個相愛的男人，牽手走完有愛的人生。而坣娜也的確做到了，在婚後努力經營家庭，薛智偉也常常自稱是「坣娜的老公」展現出力挺愛妻的態度，還曾甜蜜告白：「愛很簡單，坣娜是我的太太就是愛」。曾經甜蜜的兩人如今天人永隔，也讓外界都忍不住鼻酸。