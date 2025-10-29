我是廣告 請繼續往下閱讀

▲坣娜生前深受紅斑性狼瘡、嚴重車禍後遺症所苦。（圖／記者朱永強攝）

▲資深藝人巴戈因胰臟癌在2022年病逝，享壽67歲。（圖 / 向娃臉書）

歌手坣娜因胰臟癌過世，享年59歲。坣娜生前飽受紅斑性狼瘡所苦，第一時間傳出坣娜是因紅斑性狼瘡病逝，據悉坣娜是在兩三年前罹患胰臟癌，終不敵「癌王」辭世。胰臟癌死亡率偏高，近年每年死亡人數在2500例以上，，症狀、診斷方式、如何治療一次看。坣娜享年59歲，過世消息震撼各界，由於坣娜生前罹患紅斑性狼瘡，多年苦於此病，各界皆以為坣娜是因紅斑性狼瘡復發病逝。不過根據《ETtoday》報導，消息人士表示坣娜是因胰臟癌辭世，在丈夫身旁病逝。禾馨民權內科診所醫師林相宏指出，胰臟癌罹患人數持續上升且呈年輕化趨勢，多數患者確診時已進入中晚期。根據國健署資料，胰臟癌前兆包括：40歲以上無糖尿病家族史卻近期罹患糖尿病、上腹痛或背痛疑似來自後腹腔（上腸胃鏡檢查無特殊發現）、體重明顯減輕、黃疸、茶色尿合併灰白便的膽道阻塞、不明原因胰臟炎、脂肪便等。林相宏表示，臨床經驗顯示，多數出現症狀者已屬中晚期。北投健康管理醫院副院長錢政平表示，初期胰臟癌多無明顯症狀，即便出現上腹悶痛、消化不良、食慾不振等，也易被誤認為一般腸胃問題，多數病例為健檢時意外發現。錢政平指出，胰臟癌致病原因尚未明朗，民眾可透過均衡飲食、戒菸戒酒、正常作息降低風險。高危險群包括肥胖、吸菸、遺傳性慢性胰臟炎、糖尿病，以及家族有遺傳性結腸癌、乳癌、卵巢癌、黑色素瘤病史者，應主動安排檢查，以爭取黃金治療時機。國泰醫院一般外科主治醫師戴鋒泉說，；若癌症發生於胰頭部分，癌細胞可能會侵犯到膽管，導致膽汁無法流到十二指腸，這時病患會有皮膚發黃、眼角膜泛黃、尿液呈深茶色，或皮膚會有發癢的情形，嚴重者甚至會有發燒、畏寒等不適。戴鋒泉表示，胰臟癌發生的年齡通常較大，多在60歲以上，以男性居多。吸菸者罹患風險是不吸菸者的2至3倍；此外，針對沒有症狀的病人，某些血液腫瘤指數檢查可作為參考，例如CA-199、CEA等檢查指數異常，若有長期上腹疼痛，且接受上消化道檢查排除食道、胃腸問題後，應進行腹部超音波、腹部電腦斷層等非侵襲性檢查以協助診斷，也可以ERCP（內視鏡逆行性膽管胰管攝影）進一步檢查。，若可接受手術治療者，則平均存活時間約1年。，最好的處理方法為早期預防、早期治療，也希望未來能發展出更可靠的血清檢驗，以及針對高危險群病人如年滿60歲、有抽菸習慣、慢性胰臟炎病人的篩檢，對於改善存活才能有較大幫助。