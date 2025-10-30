「吉伊卡哇chiikawa」家長們又要衝了！「陶瓷造型疊疊杯」盲盒搶完，DARLIE好來牙膏（舊名：黑人牙膏）又出招，第二波限量烏薩奇、小八貓、吉伊卡哇「造型夾鏈袋」被挖出，全聯、家樂福、康是美、電商通路購買超氟牙膏組就「免費送一款」，共有4款設計、一盒30抽，粉絲崩潰表示：「又來騙我錢了」、「再買下去就要用牙膏洗澡了」，趕快手刀衝去搶。藏壽司18款扭蛋與滿額贈盤子，則是倒數兩天收集。
吉伊卡哇「造型夾鏈袋」4款免費！搶先看
國民品牌黑人牙膏改名DARLIE好來，長期關注口腔護理，旗下「超氟系列」商品，主打強化琺瑯質牙膏，富含氟化物幫助防止蛀牙，還配合薄荷精華成份，刷起來有清涼感覺。今年創新推出「吉伊卡哇chiikawa」周邊商品，繼陶瓷造型疊疊杯、第二波再推出「造型夾鏈袋」，烏薩奇、小八貓、吉伊卡哇又來賣萌。
吉伊卡哇「造型夾鏈袋」共有4款設計、一盒30抽，防水封口設計，可重複使用、環保又可愛，無論盛裝食物、飾品或生活小物都實用度滿分。只見烏薩奇、小八貓、吉伊卡哇三位主角，變身星星標誌、排排站跑來，還一起在食堂吃飯，更扮成現在最後歡迎的菇菇家族，香菇、玉蕈、杏鮑菇發瘋可愛。重點是一次送一整盒、還不是盲盒，這下可以不用盲抽了，煩惱卻變成選擇障礙（笑）。
全聯、家樂福開搶！買DARLIE好來「免費送」通路一覽
即日起於全聯、家樂福、康是美、電商通路等各大合作通路陸續開搶，購買DARLIE好來指定超氟牙膏組，免費送吉伊卡哇「造型夾鏈袋」乙盒！包含超氟強化琺瑯質牙膏250g／清新防護160g三入組。（促銷贈品組數量有限，售完為止）。
吉伊卡哇「造型夾鏈袋」各大通路開賣時間一次看
實體通路：
◾️全聯福利中心 、大全聯：10月31日
◾️家樂福：11月12日
◾️愛買：11月26日
◾️康是美：11月21日
◾️屈臣氏：11月27日
◾️寶雅：12月4日
電商網購通路
◾️蝦皮／MOMO官方旗艦館：11月19日
（各通路實際販售時間及庫存，請以店內公告販售狀況為準）。
藏壽司表示，「吉伊卡哇」聯名活動最終回，18款扭蛋包括5款立體吊飾、8款徽章、5款磁貼2件套、4款限量「壽司盤」滿額贈品，只剩倒數兩天收集至10月31日。
資料來源：DARLIE好來、藏壽司
藏壽司表示，「吉伊卡哇」聯名活動最終回，18款扭蛋包括5款立體吊飾、8款徽章、5款磁貼2件套、4款限量「壽司盤」滿額贈品，只剩倒數兩天收集至10月31日。