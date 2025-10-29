我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北市不普發現金！何孟樺轟：守財奴，蔣萬安反擊：不要偷換概念。（圖／何孟樺提供）

立院三讀通過韌性特別預算條例，下個月就要普發現金一萬元，北市藍綠黨團也提案要加碼，市府以財源不確定性認為目前沒有條件，今天(29日)議會質詢時，議員們與蔣萬安，因為普發現金問題，數次發生激烈爭執，何孟樺開炮批蔣萬安是不規畫、不發錢、不建設的「三不守財奴」，蔣萬安回嗆要她搞清楚狀況，別偷換概念。民進黨議員何孟樺指出，「蔣萬安特有的風格就是先喊先贏，為何不是先盤點再公布政策，『做不做得到沒有關係，反正騙票騙到了』，比如公館圓環，先喊要拆再想要怎麼拆怎麼改，輝達也先宣布選址後來一波三折，現在才剛開始討論要解約，此外也先喊要發普發現金，中央舉債也要發，現在叫市府發卻縮起來。」何孟樺進一步提出，蔣萬安說中央超徵跟地方超徵不一樣，所以中央可以發、地方不能發，民進黨主張北市的歲計賸餘，就是中央補助的結果，「中央給你錢，你不發，為什麼不發給大家？」蔣萬安隨即表示「歲計賸餘是北市的老本，議員不應該拿台北的老本來發現金，中央是稅收超收，才是還稅於民，北市稅收超收去年只有34億元，而且議員還要求34億元拿來因應美國關稅，現在又要拿來發現金，你可能要把狀況搞清楚，不要偷換概念，雙重標準。」何孟樺回嗆「每年增加的錢北市就是沒有用，舉債不還、建設不做，正事都不做，到底做了什麼建設，就是放著生利息。」蔣萬安反問「市府努力做校校有公托、興建捷運、生生喝鮮奶、社宅、市場改建，議員妳反對嗎？反對就要大聲講。」質詢過程中雙方唇槍舌戰，火藥味十足。