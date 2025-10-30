我是廣告 請繼續往下閱讀

▲後備委顧團實機體驗VR模擬器、空投作業及室外跳傘訓練操作等項目。（圖／記者莊全成攝，2025.10.30）

▲介紹各類型傘具及裝備，讓委顧團深入了解傘兵部隊的專業訓練與成果。（圖／記者莊全成攝，2025.10.30）

▲參訪結束後，南區後備指揮官王之聖（左）代表委顧團致贈感謝狀給空訓中心指揮官邱鼎宗。（圖／記者莊全成攝，2025.10.30）

陸軍空降訓練中心，由上校指揮官邱鼎宗接待南區後備委顧團參訪，安排VR模擬器體驗、空投作業及跳傘訓練觀摩，讓委顧團深入了解傘兵部隊的專業訓練與成果，藉此促進雙方交流與合作。參訪過程中，委顧團成員體驗虛擬操傘模擬系統，學習操傘動作及故障處理，並自願挑戰跳塔訓練，親身感受傘兵嚴格的鍛鍊歷程，留下深刻印象。南區後備少將指揮官王之聖表示，後備力量是國防體系的重要支柱，將持續推動「精準動員」與「專業後備」政策，並加強與地方及民間合作，落實全民防衛動員，共同守護國家安全。