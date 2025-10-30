我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市內湖區一棟大樓，信箱被人塞入疑似往生被等祭祀用品，民眾嚇得趕緊報案，警方找到51歲男子，他表示自己熱衷信仰，只是想分享物品。民俗專家警告，這種做法類似於「下降頭」，可用一方式化解，議員陳宥丞也要求民政局啟動社會安全網。有網友Threads發文表示，住處信箱收到不明物品，仔細一看竟是「往生被」，直呼「會不會太夭壽」，連鄰近兩棟信箱也都被塞了，十分詭異。據《中時新聞網》報導，民俗專家廖大乙認為，這種廣發往生被的行為「是下降頭的一種」，但下降頭的人要發重誓「孤夭貧」方才有效，建議住戶可以把這些往生被集中火化升天，化解災運。詭異行為嚇壞居民，議員陳宥丞發文表示「社區信箱裡出現30件往生被加神秘粉末，上面甚至寫著『臨終時蓋到胸口』等使用說明，整個社區陷入恐慌。」他在議會上也跟民政局長陳永德提出「要求民政局三件事，立刻啟動社會安全網，進行個案關懷與追蹤；評估是否需要醫療協助或治療；立即通知里長與里政系統，讓居民知道真相，不再恐慌。」