與饗A Joy、饗饗同屬饗賓集團，並有「國民Buffet」稱號的饗食天堂，又開新分店，此次插旗新北林口，將於11月3日在「MITSUI OUTLET PARK林口Ⅱ 館」盛大登場，今（30）日將於官網開放預訂，從上午10:00起開放電話與網路同步訂位。饗食天堂林口三井門市並推出限定菜色，包含包括雪蟹腳、鮑魚、羊肩排等頂級食材，來製作出的創意海陸料理。
饗食天堂林口三井門市預計將有384個座位，將於11月3日正式開幕，此次新分店將主打12道限定美食，包括雪蟹腳、鮑魚、羊肩排等頂級食材，來製作出創意海陸料理，像是雪蟹腳味噌湯等，但是此三道菜限定平日的午、晚餐以及假日全餐期推出，等於平日的下午餐並無供應。意即每人898元就可暢饗雪蟹腳、鮑魚等料理。
此外，還將林口在地特色食材融入料理中，包含紫薯與龍壽茶，都推出創新限定佳餚與甜點。而饗食天堂其他招牌菜色，還包含爐烤現切牛排、現煎天使紅蝦、鐵板骰子牛、焗烤生蠔、炸蝦、人氣生魚片/壽司/手捲、香魚、大口饗樂骨（豬腩排）等精緻好菜，通通都可吃到飽。
▪️饗食天堂林口三井店相關資訊：
地址：新北市林口區文化二路一段123號2樓
電話：02-2609-1616
開放訂位時間：2025年10月30日（四）上午10:00起
訂位網址：官網
餐價：
平日（周一～五）午餐每人898元、平日下午餐每人728元、平日晚餐每人998元；
假日午餐每人998元、假日下午餐每人898元、假日晚餐每人1098元
＊以上價位皆需另加1成服務費
台北寒舍艾美酒店「探索廚房」全面升級 龍蝦、松葉蟹腳、海膽都吃到飽
另外，台北寒舍艾美酒店的吃到飽餐廳「探索廚房」則宣告全面升級，標榜以「單點餐廳的水準、吃到飽的形式」為核心，打造全新頂級自助餐饗宴。像是全新開放式「日料檯」品項倍增，有龍蝦、九孔鮑、生蠔、松葉蟹腳、干貝、海膽，假日還有帝王蟹腳，超過50款海味。更有和牛四吃，即是和牛壽喜燒、爐烤和牛臀上蓋、紅酒燉和牛頰以及號稱「比臉還長」的炙燒和牛握壽司。還以行動甜點車呈獻宮廷甜品，搭配調酒、獺祭氣泡酒等，奢華海陸食材通通都可吃到飽，午、晚餐每位2,380元起+10%。
▪️台北寒舍艾美酒店「探索廚房」相關資訊
餐價：每位成人平日午、晚餐2,380元+10%，週五晚餐以及假日午、晚餐2,580元+10%。
訂位：台北寒舍艾美酒店訂席中心(02)6622-8018或請至官網 。
▲台北寒舍艾美酒店的探索廚房公布升級，打造全新頂級自助餐饗宴，現場可看到全新開放式「日料檯」區域。（圖／記者葉政勳攝）
▲甜點特別以推車推出，平、假日不同，假日有馬卡龍、可麗露等。（圖／記者葉政勳攝）
資訊來源：饗食天堂、台北寒舍艾美酒店
