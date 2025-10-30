星巴克表示，2025「Invite Joy共享耶誕時刻」3款限定耶誕杯亮相！每年冬天必喝的「太妃核果風味那堤」11月5日全台回歸，分享一招11月3日搶先喝；療癒新品杯子、超萌娃娃吊飾、毛茸茸包袋、灰貓娃包，以及松露櫛瓜千層鹹派、開心果巧克力千層薄餅等餐點一次看。
星巴克：太妃核果風味那堤回歸！一招11月3日搶先喝
每年秋冬必喝，星巴克最熱賣「太妃核果風味那堤」回歸了，開喝絲滑牛奶融合濃郁的經典濃縮咖啡、再加入香甜馥郁的太妃核果風味糖漿，
最後點綴香滑鮮奶油與酥脆口感的太妃蜜糖碎片，香醇滑順，一喝上癮。
今年同步登場「太妃核果風味冷萃咖啡」與「太妃核果風味氮氣冷萃咖啡」，全台11月5日開賣。2025「Invite Joy共享耶誕時刻」3款限定耶誕杯以紅綠色格紋及緞帶作為主要設計。
鐵粉搶先喝星巴克「太妃核果風味那堤」買法曝光！11月3日至11月4日，活動期間「星禮程」會員使用APP行動預點（含內用點餐），可搶先點購太妃核果風味那堤（冰／熱／特選）；或透過「星送禮」服務、不限送禮物或送自己，可享贈送「大杯太妃核果風味那堤雙杯組」並於兌換期間至門市完成兌換，送禮者還可獲贈8顆星。
2025星巴克耶誕新品杯子！娃娃吊飾、毛茸包袋、灰貓娃包最萌
今年星巴克耶誕新品主題豐富，「繽紛童趣薑餅屋系列」有著可愛的薑餅人與動物好友們，描繪水彩插畫風格的溫暖世界；「緞帶系列」以星星、蝴蝶結與菱格紋，為冷水杯吸管別上可愛蝴蝶結、或針織紋立體浮雕工藝馬克杯、還有高雅金色的亮燦設計的Bling TOGO冷水杯好繽紛。
「STANLEY耶誕限定聯名杯款」，則以「香檳金」與「夢幻紫」兩款細緻光澤的暖色調呈現節慶氛圍，有「STANLEY香檳金30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」、「STANLEY夢幻紫30OZ不鏽鋼把手TOGO冷水杯」兩款可選。
《NOWNEWS》記者推薦必收清單！星巴克經典「Bearista熊寶寶娃娃吊飾系列」，「耶誕換裝MINI熊寶寶組」有毛衣和斗篷服飾配件可變換造型；「可頌裝扮MINI熊寶寶」、「薑餅人裝扮熊寶寶」都好可愛。
「療癒灰貓系列」則有「VIA結合貓咪收納包系列」、「耶誕掛耳灰貓透明收納包」，「星巴克耶誕VIA白襪灰貓包」搭配12條耶誕綜合VIA，包包本身有著軟萌表情和蓬鬆絨毛設計好吸睛。
應景的「女神絨毛系列包款」主打一系列毛茸茸面料的實用包袋設計，結合俐落剪裁線條與菱格紋絎縫設計，一款「女神絨毛側背袋」圓弧造型像極了蓬鬆麵包，還有「女神絨毛手提袋」、「女神絨毛肩背袋」可選，讓穿搭造型有夠萌。
星巴克：2025耶誕美食新品！松露櫛瓜千層鹹派、開心果巧克力千層薄餅
受歡迎的「紅酒燉牛肉生義大利麵」再度登場，還有新風味「松露櫛瓜千層鹹派」，值得一試。甜點則有大人系「栗子可可提拉米蘇」、新風味「開心果巧克力千層薄餅」可嚐鮮。
亮點還有星巴克首度推出的「爆米花歡聚倒數日曆」、「金幣牛奶巧克力盒」，以及好吃又好玩的「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」、薑餅人鐵盒「奶油太妃軟糖」。
另外，LADY M快閃店明天回歸台北復興SOGO百貨，10月31日至11月17日供應秋冬精緻甜點，經典口味包括原味千層、伯爵茶千層、海鹽焦糖千層，以及熱賣開心果千層蛋糕，還吃得到譽為「紐約最佳起司蛋糕」的雲朵起司蛋糕與濃郁香醇的皇冠巧克力蛋糕。
歡慶SOGO週年慶，LADY M推出獨家優惠寵客，11月6日至11月8日首三日，任選四片蛋糕優惠價1000元。提醒大家，蛋糕限280元以內，超過可補差價；每次消費限購乙組。
資料來源：星巴克、LADY M
我是廣告 請繼續往下閱讀
每年秋冬必喝，星巴克最熱賣「太妃核果風味那堤」回歸了，開喝絲滑牛奶融合濃郁的經典濃縮咖啡、再加入香甜馥郁的太妃核果風味糖漿，
今年星巴克耶誕新品主題豐富，「繽紛童趣薑餅屋系列」有著可愛的薑餅人與動物好友們，描繪水彩插畫風格的溫暖世界；「緞帶系列」以星星、蝴蝶結與菱格紋，為冷水杯吸管別上可愛蝴蝶結、或針織紋立體浮雕工藝馬克杯、還有高雅金色的亮燦設計的Bling TOGO冷水杯好繽紛。
應景的「女神絨毛系列包款」主打一系列毛茸茸面料的實用包袋設計，結合俐落剪裁線條與菱格紋絎縫設計，一款「女神絨毛側背袋」圓弧造型像極了蓬鬆麵包，還有「女神絨毛手提袋」、「女神絨毛肩背袋」可選，讓穿搭造型有夠萌。
受歡迎的「紅酒燉牛肉生義大利麵」再度登場，還有新風味「松露櫛瓜千層鹹派」，值得一試。甜點則有大人系「栗子可可提拉米蘇」、新風味「開心果巧克力千層薄餅」可嚐鮮。
亮點還有星巴克首度推出的「爆米花歡聚倒數日曆」、「金幣牛奶巧克力盒」，以及好吃又好玩的「歐式雪茄捲咖啡車造型盒」、薑餅人鐵盒「奶油太妃軟糖」。
歡慶SOGO週年慶，LADY M推出獨家優惠寵客，11月6日至11月8日首三日，任選四片蛋糕優惠價1000元。提醒大家，蛋糕限280元以內，超過可補差價；每次消費限購乙組。