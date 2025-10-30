美國總統川普、中國國家主席習近平的「川習會」，預計韓國時間今（30日）11點（台灣時間上午10點）就要登場，川普特意起了個大早，在自家社群平台上大喊：「超期待的！」

川普於台灣時間30日清晨6點左右，在「真相社群」平台打下：「非常期待我跟中國國家主席習近平的會面，只剩幾小時就要登場了呢！」



不只這則貼文，事實上，川普的帳號幾乎整個晚上、都在以差不多每小時的頻率，頻繁的發出文章，或長或短，有關於美韓會晤成果的，也有專門罵人的。

由於韓國與美國之間有10多個小時的時差，加上川普一大清早就在跟習近平揮手問好，因此也有不少民眾懷疑，他其實整晚都沒在睡覺，展現出對「川習會」的高度期待。

而根據中國官媒《新華社》最新快訊，應韓國總統李在明邀請，習近平的專機30日上午已從北京起飛，赴韓國慶州出席亞太經合組織第三十二次領導人非正式會議，並對韓國進行國事訪問。

