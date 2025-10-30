我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王子（後排左）站在范姜彥豐（前排左）與不倫對象粿粿（左2）後方，手拿綠帽被諷刺根本神預言。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c）

范姜彥豐昨（29）日控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），讓演藝圈震撼不已，隨著事件持續延燒，網友翻出2022年耶誕節的合照，畫面中王子手拿「綠帽」站在范姜彥豐與粿粿身後，如今被視為「命運預言照」，引發全網朝聖留言：「2022就埋下伏筆」、「好扯，居然拿的是綠帽」、「原來3年前就讓范姜彥豐戴綠帽」。該張照片拍攝於2022年12月26日，當時粿粿在IG曬出與范姜彥豐、王子、胡釋安、吳心緹、房思瑜等人聚會的畫面，照片裡王子手持一頂鮮綠色毛帽，站在范姜彥豐後方，一旁就是不倫對象粿粿，當時一切看似和樂溫馨，未料3年後婚變爆發，這張「綠帽照」被翻出，瞬間引發留言潮：「原來那頂帽子早有寓意」、「時空的詭異巧合太毛了」。面對外界輿論壓力，王子隨即發出聲明，先是向當事人及受影響的人致歉，接著否認刻意破壞家庭，強調：「在得知女方協議離婚過程中，從傾聽者逐漸萌生超越朋友的情感。」公開承認不倫戀，他認錯表示：「這不是應有的表達方式！」而粿粿則在社群發文表示，協議談判破裂，影片中多處不符事實，強調自己會「把完整真相整理給大家」，目前還不承認與王子不倫。如今這張「綠帽照」成為網友熱議焦點，留言區湧入大批朝聖者，直呼「笑不出來但太巧了」、「考古到經典現場」，目前粿粿與王子在第一次公開聲明後皆未再回應，范姜彥豐則表示將透過法律途徑維護權益，整起事件持續發酵，讓這段不倫風暴越演越烈。