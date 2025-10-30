我是廣告 請繼續往下閱讀

身邊知情的幫你們隱瞞，不知情的被你們利用，我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑」。

▲范姜彥豐震撼爆料老婆粿粿婚內出軌，對象是在《全明星運動會》跟粿粿認識的王子邱勝翊。（圖/IG@粿粿）

范姜彥豐爆料公審粿粿、王子！律師揭3大損失：玉石俱焚的策略

可能會被告妨害名譽、 被法院認為是非善意父母等等的，粿王也更不可能為了要保密，需要再對范姜做出任何讓步。」

粿王竟然寧願被爆料也不願意答應范姜的條件，「蠻好奇范姜提出的條件有多不能讓粿王接受」。

▲律師透露范姜彥豐走到公審爆料這步是「玉石俱焚的策略」，也好奇到底開出什麼條件，讓粿粿、王子寧願被爆料也不接受。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容，我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家」

前中信兄弟啦啦隊女神粿粿日前遭范姜彥豐爆料婚內出軌，且對象是棒棒堂王子，引起社會討論。對此，律師賴承恩也出面分享自己的看法，透露范姜彥豐走到這一步其實是「玉石俱焚的策略」，因為公審在法律上討不到任何好處，除此之外也非常好奇范姜彥豐到底開出什麼條件，讓粿王寧願被爆料也不接受。范姜彥豐日前在社群平台上傳影片，公開直接標記老婆粿粿以及王子的帳號，痛批兩人有一腿，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？對此，律師賴承恩在社群平台「Threads」發表自己的看法表示：「范姜發文爆料粿粿和王子外遇，一個律師怎麼看待發文公審這件事？簡單說就是一個玉石俱焚的策略， 公審在法律上是討不到任何好處的，賴承恩提到，不過范姜也說雙方早就已經協商4個月了，賴承恩也說，接下來看粿王會怎麼樣去回擊，先預測可能會說范姜外遇、家暴等。對於范姜彥豐指控，粿粿日前回應「這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通，協議談了很久，由於對方提出的離婚金額超出了我的負擔，；王子則向社會大眾、范姜致歉，承認自己跨越朋友界線，但堅稱自己不是破壞別人家庭的第三者。