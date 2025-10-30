五六日萬聖節咖啡優惠出爐！全家APP隨買跨店取今（30）日起有特濃經典美式、單品咖啡買2送2，門市還有特大冰拿鐵、燕麥奶拿鐵加19元多喝一杯；7-11門市即起香草焦糖風味瑪奇朵、黃金榛果太妃風味拿鐵10元多一杯，APP行動隨時取11月1日起有寄杯精品美式、精品拿鐵買7送7。
🟡全家便利商店
📍門市｜10月29日至11月2日
◾特大冰拿鐵加19元多一杯，6.4折（原價70元、特價45元）
◾特大冰美式加29元多一杯，7.5折（原價60元、特價45元）
◾燕麥奶拿鐵加29元多一杯，6.2折（原價75元、特價50元）
◾特大杯百香QQ綠10元多一杯，6.7折（原價65元、特價38元）
📍門市｜10月24日至10月26日
◾鹼性離子水800ml買1送1，5折（原價29元、特價15元）
◾百吉xCoCo葡萄柚果粒茶冰棒買1送1，5折（原價35元、特價18元）
◾Gery厚醬起司蘇打餅買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾金車漢寶 紅燒牛肉風味麵買1送1，5折（原價35元、特價18元）
📍APP｜10月29日至10月31日
◾大杯特濃經典美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯單品拿鐵買2送2，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯單品美式買2送2，5折（原價100元、特價50元）
◾中杯單品拿鐵買2送2，5折（原價90元、特價45元）
◾中杯單品美式買2送2，5折（原價80元、特價40元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月29日至10月31日
◾香草焦糖風味瑪奇朵10元多一杯，5.7折（原價75元、特價43元）
◾黃金榛果太妃風味拿鐵10元多一杯，5.7折（原價75元、特價43元）
◾鹿兒島濃焙茶拿鐵10元多一杯，5.7折（原價75元、特價43元）
📍門市｜10月29日至11月2日
◾暖心燒仙草2杯90元，6.9折（原價65元、特價45元）
◾琥珀小葉紅茶3杯100元，7.3折（原價45元、特價33元）
◾珍珠奶茶2杯99元，8.3折（原價60元、特價50元）
📍APP｜11月1日起至11月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
📍APP｜10月26日至10月31日
◾西西里風檸檬咖啡系列6杯333元，6.9折（原價80元、特價56元）
◾風味熱飲系列7杯333元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶8杯333元，6.9折（原價60元、特價42元）
◾榛果燕麥拿鐵5杯333元，7.4折（原價90元、特價67元）
◾香鑽水果茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
📍APP｜10月22日至10月31日
◾大杯濃萃拿鐵300杯1萬元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾大杯濃萃美式370杯1萬元，5.4折（原價50元、特價27元）
◾大杯拿鐵85杯3000元，6.4折（原價55元、特價36元）
◾大杯美式110杯3000元，6.1折（原價45元、特價28元）
◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式50杯3000元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶28杯1000元，6折（原價60元、特價36元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶28杯1000元，6折（原價60元、特價36元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰特選美式2杯66元，5.1折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白2杯120元，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾中杯冰精品燕麥拿鐵咖啡買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式咖啡買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
🟡OK超商
📍APP｜10月31日限定
◾大杯莊園美式買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯莊園拿鐵買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯極淬莊園拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍APP｜10月15日至11月11日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡全聯福利中心
📍分批取｜9月26日至12月4日
◾精品美式15杯379元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾小農拿鐵11杯389元， 6.4折（原價55元、特價35元）
分批取點此➜pxgo.net/3SHrDP0
🟡小北百貨
📍門市｜11月7日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
