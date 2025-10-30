我是廣告 請繼續往下閱讀

▲川普搭乘的直升機也已抵達釜山。（圖／路透／達志影像）

美國總統川普、中國國家主席習近平，據報均已前往韓國釜山，川普的直升專機，稍早被目擊降落在釜山金海國際機場，與此同時，一架疑似載有習近平的中國國際航空班機也已抵達。中國官媒《新華社》30日上午9點27分的快訊證實，習近平人已到韓國。川普最新一則社群貼文，打著：「G2高峰會即將召開！」被認為就是在指他跟習近平。報導提到，這次的會晤地點安排看似不起眼，但除了行程緊湊的考量之外，選擇金海機場，可能也是因為其高度安保措施，特別近幾日韓國政府已持續加強金海機場的維安。不過，就在專屬直升機即將抵達釜山之際，川普的社群還發出一則耐人尋味的貼文，聲稱美國擁有的核武數量超過其他國家，雖然他本人非常不願意，但鑑於俄羅斯、中國緊追其後，還將於5年內趕上美國，他已指示戰爭部開始進行核武試驗，立即啟動，在川習會即將登場前發這種文章，不禁讓人懷疑，是否在給中國下馬威。