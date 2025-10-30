我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tommy（左）偷吃好友Ryu（右）的老婆Yuma（中間），3人還能一起出遊。（圖／翻攝自Yuma IG）

范姜彥豐和前中信兄弟啦啦隊女神粿粿婚變，昨（29）日他自拍影片，揭露粿粿和男團「棒棒堂」成員邱勝翊（王子）出軌，其中提到，粿粿和王子一直以來都以朋友身分相處，卻時常開一些越界的玩笑，令他毛骨悚然，讓人不禁聯想到網紅Ryu和Yuma前夫妻檔，當初Yuma也是出軌同樣是網紅的Tommy，也會「三人行」出遊，根本是他們的翻版。范姜彥豐指控粿粿和王子出軌，在IG寫下，「你們一定覺得偽裝成朋友的樣子，越大膽，就越安全，而且還永遠不會被發現吧 ？你們兩人親手毀了一個家，而在聚會上居然還能一邊唱歌一邊笑著揶揄我，當時肯定覺得很好玩吧」。自從事件爆開後，網友開始找出過去王子和粿粿在社群平台上，遊走在越界邊緣的言論，像是粿粿只是打一句「papapa」，王子就回應「對啪啪啪情有獨鍾？」另一篇粿粿睡著短片，王子也不諱言，「睡覺應該是嘴巴張開」，帶有暗示性字眼，令網友傻眼。這也讓人聯想到，當初網紅Ryu和日籍老婆Yuma鬧婚變時，也是女方出軌在先，而且對象是共同好友Tommy，3人還一起到台灣玩，在Ryu面前互相夾菜，事後Tommy也向Ryu道歉，就如同王子在聲明中最後寫的一樣，「再次向范姜、粿粿 以及所有被牽連的人親友，致上我最誠懇的歉意。」還有人虧王子，根本是小王道歉標準範例。