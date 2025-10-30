一年一度的狂歡雙11購物節即將登場，承億集團集結旗下「承億酒店」與「承億文旅」，自即日起至11月16日推出「文化旅行 島嶼漫遊」冬季線上旅展，開賣6款住宿券、1款餐飲套票，住宿券最低14折起、餐券下殺76折起。嘉義福容voco酒店也限時3天祭出快閃優惠，11月3日~5日，只要是透過IHG官方管道訂房，入住日期為11月4日~2026年2月12日，即可以每人1111元的優惠價續住1晚，且同行者0~11歲免費，續住優惠僅限電話事先訂房。
承億集團聯合住宿套票27折全台適用
本次承億集團「文化旅行 島嶼漫遊」冬季線上旅展強打「承億集團聯合雙人住宿券」優惠價1899元（原價6100元，31折），使用1張券可於平、旺日入住淡水吹風／花蓮山知道標準雙人房乙晚，平、旺日加價入住桃城茶樣子標準雙人房乙晚；兩張券則可於平、旺日入住潭日月標準雙人房乙晚；使用三張券可在平日入住五星承億酒店經典和式雙人房乙晚。上述皆依房型人數提供早餐。若買越多越划算，「承億集團聯合住宿套票（買8贈1）」（原價5萬4900元）可在旅展期間享限定27折優惠價1萬5192元，共有9張承億集團聯合雙人住宿券，可單張也可疊加使用。
承億酒店住宿券下殺17折 Brunch Buffet可吃到14:30
承億酒店也有冬季線上旅展推出「承億酒店經典和式雙人房平日住宿套票（五張一套）」，優惠價2萬4000元（原價17萬元，14折），平均單張4800元，憑券可入住承億酒店經典和式雙人房，還能享用自助式早餐。
另外，承億酒店26F「貳陸日全食」Brunch Buffet打破一般飯店傳統早餐只到10:30的限制，將用餐時段大幅延長至14:30，無論是重視生活品質的旅人，還是高雄在地人，都能在五星級高空美景中悠閒享受近百道精緻料理，近日更貼心新增「現打果汁吧」，可自由挑選喜愛的蔬果，親手現榨新鮮果汁。
▪️承億集團｜文化旅行 島嶼漫遊 冬季線上旅展
活動日期：即日起至11月16日止
旅展優惠由此去：承億酒店、承億文旅
嘉義福容voco酒店迎雙11 續住第二晚只要1111元
另外，嘉義福容voco酒店表示，2025花海生活節將於11月29、30日於嘉義登場，大片波斯菊、百日草與向日葵將滿開成海。而日本當代藝術家奈良美智特展《朦朧潮濕的一天》也將於12月12日起至2026年5月17日移師新港文化館25號倉庫展出。嘉義福容voco酒店自11月3日至5日限時推出「1111快閃優惠」，只要是透過IHG官方管道訂房，入住日期為11月4日~2026年2月12日，第二晚每人只要1111元，且同行者0~11歲免費，最低入住人數2人起，續住日不含早餐，續住優惠僅限電話事先訂房。
嘉義福容voco酒店的餐飲優惠活動也自11月10日起陸續登場，田園西餐廳推出主廚精選主餐限時優惠，原價1,380+10%的主餐只要1,111元即可享用，等同73折。推薦品項「法式燉羊膝」以紅酒與香草慢燉，羊膝軟嫩入味、醬汁濃郁，彷彿把歐洲鄉村的爐火香氣搬上餐桌。同時可品嚐甫登場的「美墨美食節」自助餐檯，包含墨西哥紅燴辣味牛肉豆子鍋、墨西哥海鮮飯與美式煙燻羊肩肉等。
晚餐後，旅人可登上嘉義第一高樓32樓的 Join’s Café & Bistro，欣賞百萬夜景、舉杯微醺。11月10日至14日活動期間，凡點用鹽酥雞一份480元+10%，即可加價111元+10%享經典調酒一杯。
▲田園西餐廳正推出「美墨美食節」，必吃餐點包含墨西哥紅燴辣味牛肉豆子鍋、墨西哥海鮮飯與美式煙燻羊肩肉。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
▪️嘉義福容voco酒店雙11優惠活動：
預訂日期：2025年11月03日–2025年11月05日
入住日期：2025年11月04日–2026年02月12日（限平日，週六、國定假日及連續假日不適用
詳細資訊：官網
電話預約：0 801 491 963
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
我是廣告 請繼續往下閱讀
本次承億集團「文化旅行 島嶼漫遊」冬季線上旅展強打「承億集團聯合雙人住宿券」優惠價1899元（原價6100元，31折），使用1張券可於平、旺日入住淡水吹風／花蓮山知道標準雙人房乙晚，平、旺日加價入住桃城茶樣子標準雙人房乙晚；兩張券則可於平、旺日入住潭日月標準雙人房乙晚；使用三張券可在平日入住五星承億酒店經典和式雙人房乙晚。上述皆依房型人數提供早餐。若買越多越划算，「承億集團聯合住宿套票（買8贈1）」（原價5萬4900元）可在旅展期間享限定27折優惠價1萬5192元，共有9張承億集團聯合雙人住宿券，可單張也可疊加使用。
承億酒店住宿券下殺17折 Brunch Buffet可吃到14:30
承億酒店也有冬季線上旅展推出「承億酒店經典和式雙人房平日住宿套票（五張一套）」，優惠價2萬4000元（原價17萬元，14折），平均單張4800元，憑券可入住承億酒店經典和式雙人房，還能享用自助式早餐。
▪️承億集團｜文化旅行 島嶼漫遊 冬季線上旅展
活動日期：即日起至11月16日止
旅展優惠由此去：承億酒店、承億文旅
嘉義福容voco酒店迎雙11 續住第二晚只要1111元
另外，嘉義福容voco酒店表示，2025花海生活節將於11月29、30日於嘉義登場，大片波斯菊、百日草與向日葵將滿開成海。而日本當代藝術家奈良美智特展《朦朧潮濕的一天》也將於12月12日起至2026年5月17日移師新港文化館25號倉庫展出。嘉義福容voco酒店自11月3日至5日限時推出「1111快閃優惠」，只要是透過IHG官方管道訂房，入住日期為11月4日~2026年2月12日，第二晚每人只要1111元，且同行者0~11歲免費，最低入住人數2人起，續住日不含早餐，續住優惠僅限電話事先訂房。
晚餐後，旅人可登上嘉義第一高樓32樓的 Join’s Café & Bistro，欣賞百萬夜景、舉杯微醺。11月10日至14日活動期間，凡點用鹽酥雞一份480元+10%，即可加價111元+10%享經典調酒一杯。
▲田園西餐廳正推出「美墨美食節」，必吃餐點包含墨西哥紅燴辣味牛肉豆子鍋、墨西哥海鮮飯與美式煙燻羊肩肉。（圖／嘉義福容voco酒店提供）
▪️嘉義福容voco酒店雙11優惠活動：
預訂日期：2025年11月03日–2025年11月05日
入住日期：2025年11月04日–2026年02月12日（限平日，週六、國定假日及連續假日不適用
詳細資訊：官網
電話預約：0 801 491 963
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！