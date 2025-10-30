我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣羽球一哥周天成在2025年德國海洛羽球公開賽男單首輪意外止步。世界排名第6、身為本屆第3種子的他，歷經三局激戰後，以19：21、21：19、18：21不敵世界第55名的芬蘭好手科利約寧（Kalle Koljonen），無緣延續在此站的奪冠傳奇。周天成曾在2012、2013、2014與2023年四度奪下海洛公開賽冠軍，是賽史男單最多冠得主，因此本屆備受期待能挑戰「五冠王」榮耀。然而，開賽後狀況明顯不理想，體能受連戰疲勞影響，最終在三局苦戰後爆冷落敗。首局周天成一度陷入10：16落後，雖頑強追至19：20，仍率先讓出。第二局他在8：4領先後被連得8分，但憑藉韌性回敬5分扳平戰局。決勝局小天多次追近比分卻始終無法超前，最終以18：21吞敗。除了周天成外，台灣其他男單選手林俊易、李佳豪、王子維也在首輪敗北，僅戚又仁成功晉級，成為男單賽場上唯一的台灣希望。