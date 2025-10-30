我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台南市長選戰，有意角逐台南市長選舉的國民黨立委謝龍介稱，民進黨立委林俊憲的支持度上升當中，與其初選對手陳亭妃的距離會不斷拉近，卻遭陳亭妃指控「介入民進黨初選」。對此，謝龍介稱是「子虛烏有」，更預告明天下午3點30分，他會回到台南市召開記者會，說明如何光復台南市。謝龍介日前在直播中表示，曾有媒體人找他跟陳亭妃一起直播，結果陳當天說生日沒出現，但媒體人已經找過他跟林俊憲直播一次了，但陳亭妃不能來，訪問謝龍介就夠了？不是，對方又去找林俊憲來，「講這些是要表示，林俊憲在上升當中，跟陳亭妃的距離會不斷拉近」。他也提到，若接到民進黨初選的電話，都說支持謝龍介就好。此話一出，陳亭妃立刻發文控訴，謝龍介終於露出馬腳、不演了，直接用荒謬言論影響賴清德的形象，企圖影響民進黨黨內初選，分化民進黨的團結，也顯現出謝對她的害怕。對此，謝龍介反嗆，純屬子虛烏有，他們兩位委員在台南市的初選砍得刀刀見骨，相互指控對手跟國民黨合作，國民黨絕不會做這種事，我們會贏的堂堂正正、光明正大，呼籲陳亭妃、林俊憲不要再指控國民黨介入貴黨的初選。謝龍介也預告，明天下午3點30分，他會回到台南市召開記者會，說明我們要怎麼堂堂正正、光明正大光復台南市，讓台南市民能夠過幸福快樂的日子，綠執政多年造成這麼多的官商勾結、槍擊案、凶殺案等，人民已經厭惡了，你們還在為政治利益惡鬥，而且隨意指控國民黨，這我們不能容許。