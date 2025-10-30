我是廣告 請繼續往下閱讀

范姜彥豐控訴妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌王子（邱勝翊），引爆演藝圈震撼彈，隨著事件延燒，有網友挖出王子過去在節目中談戀愛觀的片段，發現他早已曝光自己談戀愛的2大障眼法，被外界指這就是他能偷吃粿粿的原因。王子當時自曝自己偏好「一群人一起出遊」當作掩護手法，交往後則是「絕不單獨約會」，如今被認為與此次偷情手法如出一轍。王子在節目《來吧！哪裡怕》中被問及戀愛方式時坦言：「我沒有單獨和女朋友出去過，要嘛就在家，要嘛就一群人一起。」他更解釋這樣做能避免被拍，也能讓關係顯得自然，這番話如今被網友重新挖出對照，被認為正是他與粿粿偷情時的「煙霧彈戰術」，許多人留言驚呼：「他真的講出來了欸」、「難怪總說是朋友聚會」。除了「群體障眼法」，王子也在節目上提到，自己只想與圈內人交往，理由是：「知道對方背景、圈子熟悉、比較安全！」巧合的是王子過往的緋聞對象，包含粿粿等人都正好是演藝圈成員，他與粿粿也因節目合作相識，後來又多次出現在相同聚會中。范姜彥豐在影片中痛斥，妻子以「和朋友出遊」為名與王子密會，如今對照王子舊言論，讓網友直呼「早就埋下伏筆」。影片曝光後，網路掀起新一波討論熱潮，留言湧入：「他自己講的根本是犯罪教科書」、「好恐怖，一切早有跡象」、「從不單獨出門就是最大警訊」，不少人認為王子言行反差巨大：「表面說低調，其實都在鋪局！」目前王子與粿粿皆暫無再發聲，范姜彥豐則強調將持續走法律途徑，捍衛自身權益。