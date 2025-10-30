我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨高雄市長競爭激烈，同屬正國會的外交部長林佳龍以及正國會民代昨表態力挺民進黨立委林岱樺，引起外界關注。對此，林岱樺今（30）日受訪時強調，不要傷害她的朋友，台灣力量禁不起一再地切割，並預告將在造勢中，公開說明檢調不法起訴之行徑。林岱樺因涉嫌詐領助理費1496萬元，遭檢方依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌起訴。林佳龍昨天盛讚林在7屆立委期間，深耕基層、有為有守、不貪不取，獲得高雄鄉親的愛戴與支持，並邀請支持者在本周六晚上6點，參加大改革；不過，相關貼文一出後，引起網友怒批、洗版。對此，林岱樺上午受訪時表示，她可以承受任何的考驗，但不要傷害她的朋友，台灣力量禁不起一再地切割，「林岱樺有沒有罪，將在11月1日造勢中，公開說明檢調不法起訴，讓高雄市民公開審判」；她強調，她能承受網路暴力的攻擊，是因為她禁得起考驗，萬千磨難終將還她清白。對於宣傳海報中，「大改革！護國市長」的標題，引起支持者質疑，是否是否定市長陳其邁政績？林岱樺則稱，大改革定義是以民為本。至於競爭對手邱議瑩稱，派系領頭羊不該號召一事，林岱樺則說，她接受任何的檢驗，但請不要傷害她的朋友，因為台灣的力量不容許一再地被切割。