聯名便當販售資訊：

臺鐵公司與松山文創園區首度攜手合作，於園區年度盛事「2025原創基地節」推出「菸廠尋味便當」，便當採雙主菜設計，每份售價150元，明（31）日起限時限量發售。台鐵說明，本款便當以活動主題「沿之有物 TRACING THE ECHOES」為靈感──「沿」象徵依循鐵道路徑回望歷史，「物」代表沿線產業遺產與人文故事。由臺北餐旅分處（七堵）便當開發團隊操刀設計，採味噌雞排、佃煮鯖魚雙主菜來承襲菸廠食堂的和風滋味；主食選用地瓜飯，並配以柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇及花椰菜，重現舊時工廠餐桌的樸實風味。台鐵指出，「菸廠尋味便當」每份售價150元，販售期間自114年10月31日至11月16日，於臺北夢工場、松山夢工場、南港夢工場及七堵販賣台，每日午、晚餐時段限量供應。販售地點：臺北夢工場、松山夢工場、南港夢工場及七堵販賣台販售時間：114年10月31日(五)至11月16日(日)期間限定，限量販售售 價：150元/個主 食：地瓜飯雙主菜：味噌雞排、佃煮鯖魚配 菜：柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇及花椰菜