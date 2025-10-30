我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NewJeans先前主張ADOR解僱閔熙珍，因此不繼續履行合約，但近日遭法院駁回。（圖／翻攝自X）

NewJeans與Hybe娛樂的抗爭越演越烈，韓國首爾中央地方法院今（30）日裁定，ADOR公司解除前執行長閔熙珍職務，並不構成違反與女團NewJeans的專屬合約，法院指出僅以解雇閔熙珍為理由，難以認定ADOR違約，等同正式駁回NewJeans方面先前提出的主張，一審判決NewJeans敗訴，且不得用新團名「NJZ」繼續活動，否則每一次活動，每個人都將罰10億韓元（約2155萬元新台幣），等同於NewJeans將繼續被冷凍。針對閔熙珍自稱公開與ADOR對抗是為了「保護NewJeans」的說法，法院明確指出：「難以認定其行為與維護團體利益直接相關。」判決指出，閔熙珍的發言與行動並非出於保護成員，而更接近個人職務與權力糾紛，此結果象徵法院完全不採信其「為團體發聲」的辯解。這起爭議最初於2024年11月爆發，NewJeans召開記者會宣布終止與ADOR的專屬合約，隔月ADOR則提告要求確認合約有效性，並申請禁制令，法院最終在今年2月准許ADOR的請求，禁止成員以新團名「NJZ」活動或簽下任何廣告。若成員未經公司同意從事娛樂活動，每次將罰韓幣10億（約2155萬元新台幣）。在法院核准間接強制執行後，NewJeans的團體活動全面停擺，成員也無法以個人名義接案，外界憂心這場長達近1年的訴訟風暴，恐讓團體陷入「無限期凍結」狀態，韓媒評論指出，此案將成為韓國娛樂產業史上少見的「藝人與製作人雙方全面對立」的法律案例。