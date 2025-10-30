我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市內湖區今（29）日下午驚現驚險一幕！一名46歲陳姓男子突然出現在三立電視台大門外，情緒激動地抱著一桶瓦斯並掛上布條，揚言要點火自焚抗議，引發現場一陣騷動。保全人員見狀嚇得連忙報警，消防隊也趕往現場戒備，為防止氣體外洩發生爆炸危險，現場一度緊急灑水降溫。據了解，事件發生於今日下午2時許，北市警內湖分局文德派出所獲報，指出舊宗路一段的三立電視台門口有人帶瓦斯桶與煙火情緒激動。警消趕到後，現場見陳男抱著瓦斯桶、口中不斷高喊訴求，還拿出寫有標語的布條與看板，聲稱要以「點火自焚」的方式抗議媒體。由於現場情況緊張，消防人員立即架設水線灑水，以防瓦斯外洩釀災；員警則持續言語安撫陳男情緒。經過數十分鐘勸說，陳男情緒稍微平復，但仍不願鬆手。最終警方趁機上前壓制，成功將人制服帶回派出所偵訊，全場驚險過程也被拍下，引來路過民眾圍觀。警方指出，陳姓男子因個人訴求不滿，才攜帶瓦斯桶、煙火及抗議物品到三立電視台門口示威，行為已觸犯公共危險罪，當場依現行犯逮捕。幸經即時處置，現場並未發生爆炸或人員傷亡，詳細動機仍待進一步釐清。