美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）年度「球員票選獎」（Players’ Choice Awards）於今（30）日揭曉，各獎項由現役選手投票選出。西雅圖水手隊捕手勞雷（Cal Raleigh）被評為年度最佳球員，而國家聯盟的獎項則頒給了費城費城人隊強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）奪得，擊敗創下「50轟＋50奪三振」前無古人的大谷翔平（Shohei Ohtani），讓外界嘩然。轉戰道奇首季，大谷翔平交出前所未見的數據。自6月對教士之戰重啟二刀流以來，他本季同時進行打擊、投球任務，最終寫下史上首位單季「50支全壘打＋50次奪三振」的傳奇紀錄。儘管如此，本季在國聯擊出56轟、132打點、助費城人奪下分區冠軍的舒瓦伯仍脫穎而出，奪下由球員投票決定的國聯賽區的最佳球員。美國《Sports Illustrated》道奇隨隊記者JP Hoornstra直言不解：「大谷這季幾乎完美，卻什麼都沒拿到。」他指出，大谷本季健康出賽158場，攻下146得分與380壘打數皆居全MLB之首，國聯中更包辦長打率（.622）、OPS（1.104）與OPS+（179）三項第一，理應是最具價值的球員之一。Hoornstra分析，球員們可能出於「致敬心態」將票投給舒瓦伯：「舒瓦伯在芝加哥、波士頓、華盛頓、費城都深受尊敬，也許這次只是想肯定他生涯最佳的一年。」他同時指出，「若單看WAR數據，這季未必是大谷生涯最頂峰」，並認為部分選手可能出現「審美疲勞」，導致結果偏向舒瓦伯。由全美棒球記者協會（BBWAA）選出的年度MVP將於11月14日公布，大谷與舒瓦伯的對決勢必再度成為焦點。