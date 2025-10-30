iPhone是目前台灣市佔率最高的手機，雖然在iPhone 17上市之後，強勢橫掃9月手機市場銷售排行榜，但安卓中階手機也有表現亮眼的款式，其中Galaxy A17系列手機，在推出之後廣受好評，因為官方售價不用萬元、通路價更不用5500元直接崛起，一口氣上升13個名次殺進第8名，成為不想用iPhone的民眾首選機型之一。
根據傑昇通訊最新公布9月手機銷售排行榜，蘋果iPhone 17在9月19日正式開賣之後，就立刻開出紅盤，一次掃下前四名熱銷機型，甚至還把三星最強手機A56第三名的位置也擠到第五名去，從冠軍到第四名依序為「iPhone 17 Pro 256GB」、「iPhone 17 256GB」、「iPhone 17 Pro Max 256GB」、「iPhone 17 Pro Max 512GB」。
第六名至第十名依序為「iPhone 17 Pro 512GB」、「OPPO A5 Pro 6GB/128GB」、「三星 Galaxy A17 6GB/128GB」、「iPhone 16 128GB」以及「vivo Y29s 6GB/128GB」。iPhone雖然橫掃了6個位置，但安卓的各大廠牌中階手機也是穩穩的挺住在前10名，一共有4支入榜。
三星Galaxy A17崛起賣翻排名爆升！不想用蘋果人首選機型
9月最值得關注的一支安卓手機，就是三星的這支Galaxy A17，這是在今年8月11日三星發表的最新中階機，接著在8月下旬正式在台灣開賣，主打的就是萬元有找的親民價格，就算是頂規版本8GB/128GB，官方建議售價也只要8490元。
原本8月短暫開賣，Galaxy A17只有排名在第21名的位置，沒想到歷經9月整個銷售期，就算iPhone 17的上市衝擊，依舊沒有太影響A17的市場，直接開出漂亮成績，排名衝到第8名，也賣贏蘋果舊款iPhone 16，成為除了Galaxy A56之外，三星第二支銷售亮眼的中階手機，也是許多不想用蘋果系統的人首選機型之一。
三星Galaxy A17「通路價免5500元」！手機性能、用戶評價曝光
然而這支三星Galaxy A17目前才上市兩個月，通路價已經低於官網超過2000元，像是地標網通、傑昇通信都能以5290元至5490元就能帶回家。手機最新搭載6.7吋U極限全螢幕、採用康寧Gorilla Glass 7、5000mAh電池大容量、採用5000萬主鏡頭+500萬超廣角、主鏡頭新增OIS防手震功能，連最新的AI智慧運用也全部更新上線，以這價位的手機來說，真的是俗又大碗。
許多入手三星Galaxy A17的用戶都表示「A17價格真的好甜，買了兩支給爸媽各一，他們用得好開心」、「A17真的很適合買給長輩跟小朋友，俗又大碗」、「預算有限最佳選擇，大螢幕又能玩遊戲」、「A17拍照錄影功能不錯，續航表現也很棒，以這手機價格來看水準很高」只能說，如果你不是蘋果的忠實鐵粉，且在預算有限的狀況，三星Galaxy A17也許是你的本命機呢！
資料來源：傑昇通信、三星官網、地標網通
