甚至還把三星最強手機A56第三名的位置也擠到第五名去，從冠軍到第四名依序為「iPhone 17 Pro 256GB」、「iPhone 17 256GB」、「iPhone 17 Pro Max 256GB」、「iPhone 17 Pro Max 512GB」。

▲傑昇通信公布最新9月台灣手機實體通路市場銷售排行榜，iPhone 17僅開賣10天就橫掃前五名榜單中四位。（圖/傑昇通信提供）

三星Galaxy A17崛起賣翻排名爆升！不想用蘋果人首選機型

9月最值得關注的一支安卓手機，就是三星的這支Galaxy A17

排名衝到第8名，也賣贏蘋果舊款iPhone 16，成為除了Galaxy A56之外，三星第二支銷售亮眼的中階手機

▲Galaxy A17在8月下旬台灣開賣，9月銷售成績開出紅盤，暴衝13個名次到第8名，甚至賣贏iPhone舊款iPhone 16，中階手機生力軍又加入一台！（圖/YT@三星Galaxy）

三星Galaxy A17「通路價免5500元」！手機性能、用戶評價曝光

像是地標網通、傑昇通信都能以5290元至5490元就能帶回家。

▲三星Galaxy A17目前才上市兩個月，通路價已經低於官網超過2000元，只要不用5500元就能帶回家。（圖/FB@MarketPlace）