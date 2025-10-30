我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ETtoday新聞雲》報導，台中一名林姓男子外送點餐後，疑似因羹飯搭配的白飯口感「半生熟」而氣憤上門理論，沒想到與店家爆發激烈口角，竟引發流血衝突。沙鹿區黃姓小吃店老闆憤而持開山刀攻擊，導致林男右臂骨折重傷，被警方依殺人未遂罪嫌送辦，檢方日前正式起訴。檢方指出，黃男過去曾因妨害秩序與組織犯罪服刑，今年6月出獄後與姊姊合開小吃店，原本想重新開始，未料僅一個月後再度惹上刑案。7月3日中午，林男收到外送後認為飯是隔夜飯、口感不佳，先打電話到店裡質問，對方回應「可以吃」，讓他更加不滿，隨即到店裡要求老闆出面。根據監視器畫面，林男手持餐盒怒氣沖沖進入店內，質問兩名店員「剛剛誰說可以的？」語氣激烈。兩名年約18歲的外甥女、姪女試圖解釋誤會，林男仍高聲咆哮：「如果是這樣做，你們不要做了啦！」現場氣氛一度緊繃。不久後，黃男返店，情緒失控之下竟拿起開山刀衝上前揮砍，造成林男右上臂骨裂與多處撕裂傷。警方獲報後趕抵現場，將黃男依現行犯逮捕。檢方考量他有暴力前科，對刑罰感受力薄弱，依法以殺人未遂罪嫌起訴。黃男到案後承認動手，但強調「只是想警告」，否認有殺意。近期台中地院開庭，他拿出林男進店咆哮片段，主張對方有恐嚇在先、甚至意圖「斷人財路」，才會一時氣憤失控。黃男表示，當天已先打電話道歉，卻被對方口氣挑釁才動手，並辯稱「隔夜飯不影響品質，也從沒客人反應過」。檢辯雙方對是否構成「殺人未遂」或應改以「傷害罪」論處仍各持意見，法院預計於下月續行審理。