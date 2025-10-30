我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿選〈Candy〉當背景音，王子回「加一顆糖粿」。（圖／翻攝自IG@meigo.c）

▲謝智博都挺范姜彥豐。（圖／翻攝自Threads＠detectivetaiwan）

▲范姜彥豐（右）和粿粿婚變。（圖／翻攝自IG@meigo.c）

男團「棒棒堂」成員王子（邱勝翊）偷吃前中信啦啦隊女神粿粿，多年來營造的完美形象大受打擊，有網友翻出他和弟弟邱宇辰推出的歌曲〈Candy〉中歌詞富有性暗示，粿粿某次發文選用這首歌當背景音樂，王子還回，「加一顆糖粿」完全無視粿粿老公范姜彥豐的存在。王子和弟弟邱宇辰之前推出歌曲〈Candy〉，其中一句「我想要你 eat me like a candy，就把我一口不留」富有性暗示意味，王子曾在《Peggy Fo Show》中，被主持人Peggy問到，為什麼想寫這麼甜的歌，歌詞很色欸，王子也大方承認，「對！」而今年1月27日，粿粿在IG發文，畫面是與王子等人開心滑雪的畫面，背景音就選用〈Candy〉，王子在底下留言，「終於配對歌了，加一顆糖粿」，將粿粿和糖果做結合，公然曖昧，讓范姜彥豐被戴上綠帽。更諷刺的是，在同一個系列的發文中，范姜彥豐也留言，「敢不敢滑到60歲」還貼上愛心符號，結果粿粿根本沒回覆他。范姜彥豐昨（29）日在IG毀滅式爆料粿粿和王子出軌的誇張行徑，有網友發現「徵信執行長」謝智博就曾在丹妮婊姐的Podcast中提到這件事，只是當時沒有指名道姓，如今事情爆開，有人說范姜彥豐自己也有出軌，對粿王的事情還是保持觀望態度，但謝智博回應，「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」