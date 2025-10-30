我是廣告 請繼續往下閱讀

▲敖犬的業配文其中一句喊「該不會有別人了吧」被指是在酸王子，他也馬上回應。（圖／翻攝自IG@bboyowodog）

▲敖犬的業配文被說用王子出軌當哏，老婆發發回應早在月初就拍完。（圖／翻攝自Threads＠piglettickle）

「棒棒堂」成員邱勝翊（王子）偷吃已婚前中信啦啦隊女神粿粿，形象大受打擊，未料團員敖犬卻在敏感的時間點PO出一則業配廣告影片，台詞「該不會有別人了吧」被指是拿王子的事情當哏開玩笑，被部分網友認為是在落井下石，而敖犬和老婆發發也都緊急回應，表示業配是在月初就拍好的，希望大家不要做過多的聯想。王子被控訴介入粿粿和范姜彥豐的婚姻，事後也發文道歉，表示自己的確有超過朋友的界線，完美的形象一夜崩塌，就在此時敖犬在IG限動中PO出業配廣告，台詞「該不會有別人了吧」被指是用團員的醜聞來當哏開玩笑，即便王子有錯在先，但落井下石的行為也遭到撻伐。敖犬的老婆發發，同時也是他的經紀人，立刻止血回應，「我們的合作影片兩週前就拍完了，10/2就已經訂好了發布日期，請不要惡意揣測，我們只是在完成工作，謝謝。」敖犬也親自回覆網友，「雖然我剪片很快，但最好是有快到當天寫完腳本分鏡、租棚、妝髮、拍攝、後製、廠商a copy...」並提到片子早在3週前就拍完了，只是在完成工作，希望網友不要過度解讀。