▲坣娜（右）病逝享年59歲與大15歲老公甜蜜攜手多年。（圖／薛智偉坣娜猶台文化交流協會 - Jewish Taiwan Cultural Association FB）

▲坣娜曾表示自己是不婚主義者。（圖／翻攝自坣娜微博）

▲坣娜的老公，是Melody前夫姊姊的丈夫。（圖／翻攝自Melody臉書）

▲坣娜不敵胰臟癌病逝。（圖／Tang Yoga 坣娜的坣瑜伽 臉書）

美聲天后坣娜（原名蔡宜樺）本月16日因癌症病逝，享年59歲，她的一生不僅以清亮嗓音與深情演繹感動無數人，她的感情世界也一如本人一樣灑脫率性。坣娜在19歲時與髮型師男友相戀長達27年，但最後因個性與生活差異而選擇分手；即使如此，她仍然沒有放棄愛情，在51歲時嫁給交往3年的猶太富商鰥夫薛智偉。薛智偉大她15歲、身家逾280億，因為曾經歷喪妻之痛，對於與坣娜這段黃昏之戀格外珍惜，而這段「命定之戀」也一度成為佳話，但沒想到最終坣娜卻仍比丈夫早走一步，令人惋惜。坣娜早年與一位圈外男友相戀長達27年，2人雖未步入婚姻，卻始終被視為模範情侶，分手後坣娜曾坦言自己是「不婚主義」，認為婚姻不一定是愛情的終點，然而命運讓她遇見了薛智偉，這位同樣飽受喪妻之痛的猶太富商，讓坣娜的人生澈底改寫。坣娜與薛智偉人相識後一拍即合，薛智偉深情不減，8年前決定步入婚姻，他曾在婚禮上誇坣娜：「全身上下沒有一個地方不值得喜歡！」甜蜜告白令全場動容，坣娜笑稱這是「聰明男人說的話」，並坦言從未想過自己會願意結婚，「遇見他，我才懂什麼叫做一輩子應該結一次婚。」據《鏡週刊》報導，薛智偉是「四星國際」董事長，家族事業龐大，他在遇見坣娜之前也曾歷經一段婚姻，第一任妻子為女星Melody（殷悅）前夫吳育奇的姊姊吳育美，2人育有1子1女，2012年吳育美因病離世，讓薛智偉陷入長期哀痛，曾一度拒絕再談感情。直到遇見坣娜，這位歷經喪妻之痛的男人才重新打開心房，2人結婚後薛智偉全力支持坣娜的音樂事業，陪她四處演出、錄音、開課，婚後生活恩愛甜蜜，被形容「天天像在度蜜月」。更巧合的是，薛智偉與坣娜的婚禮上，當時仍與Melody維持婚姻關係的吳育奇還帶著Melody一同出席「前姊夫」的喜宴，展現高度EQ，現場氣氛十分溫馨，外界也讚這段親屬關係的延續「如戲劇般動人」。坣娜曾接受《台灣大搜索》專訪時，回憶那段婚姻時滿臉幸福：「我以前活得太灑脫，覺得婚姻不重要，但遇見他之後，我開始學會經營2個人的生活。」她更說：「愛情應該像老酒越陳越香；女人是用來疼、男人是用來愛的。」這番話成為她最動人的愛情哲學。可惜天妒紅顏，坣娜近年罹癌低調治療，最終仍於本月病逝，薛智偉繼2012年喪妻後再度失去摯愛，令人感到惋惜，外界感嘆坣娜一生愛得勇敢、唱得真摯，從戀愛長跑到豪門婚姻，她用最真誠的情感詮釋「愛情無關年齡與身分」這句話。