AI浪潮來襲，推動散熱族群受到資金追捧，外資也紛紛調高相關個股目標價，最新亞系、美系外資調升奇鋐、雙鴻目標價，帶動今（30）日股價表現強勁。蘋果「冷革命」正式展開，業界傳出高階平板iPad Pro將首度導入均熱板技術，除可讓機身更薄、提升效能穩定度，也象徵蘋果散熱設計邁入新階段。蘋果為全球平板龍頭，每年出貨超過5500萬台，若高階款採VC後其他機型跟進，將引爆新一波散熱供應鏈商機。市場傳出，蘋果僅找中、台各一家供應商，奇鋐為唯一台廠入列，市場看好後續出貨動能可期。亞系券商調升奇鋐2026-2027年每股稅後盈餘（EPS）至64.6、78.7元，以29xPE評價，同步升目標。2025年第四季至明年第一季訂單能見度強勁，券商預估營收逐季走揚，受益於伺服器水冷及高階手機VC動能。目前奇鋐總營收裡四成與AI有關，其中的五成是水冷，預期明年水冷滲透率進一步提升，有望推升毛利率表現，且在越南還要至少再擴五成產能。3C產品所用的VC展望也樂觀，券商預估也需在中國擴充產能。其他方面如機殼，目前已有三家CSP客戶，明年還要新增一家。此外，美系券商也調升雙鴻目標，美系券商預估今年第四季營收季增兩成，其中一半是水冷，有望推升毛利率至29.6%，上修2025-2027年EPS至25.3、46.8、60.7元，以28xPE評價，同步升目標。外資看旺散熱個股表現，帶動今日股價表現強勁，奇鋐以1370元盤上開出，盤中最高一度衝至1425元，上漲逾7%；雙鴻則是以1015元開出，盤中最高一度來到1045元，上漲近4%。