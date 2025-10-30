我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普與中國國家主席習近平在台灣時間30日上午10時舉行會談。對此，國民黨主席朱立倫今（30）日表示，希望對於中美雙邊的貿易緊張關係，或地緣政治是有正面幫助，「我們親美不能依美，必須要逐漸重啟兩岸之間的對話交流，我覺得這才是最重要的。」「川習會」今天上午登場，國際社會高度關注，因為這是川普重返白宮後，兩人首次面對面會談。朱立倫今天出席「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」，被問及今早川習會，朱立倫表示，相信川普跟習近平見面，對於中美雙邊的貿易緊張關係，或地緣政治是有正面的幫助，「我們是絕對是希望能夠樂觀其成，也希望對未來台海的和平有更大的幫助」。朱立倫強調，我們親美不能依美，必須要逐漸重啟兩岸之間的對話交流，「我覺得這才是最重要的，完全依賴美國，那中間的變數或壓力是很大的」。另外，針對昨天在中常會提到「親美友日和陸」缺一不可，永遠要以中華民國為本，是否擔心新任主席鄭麗文未來路線不一樣？朱立倫也說，相信國民黨創黨精神，幾十年來永遠都以捍衛中華民國，一切以中華民國為本，「親美友日和陸」本來就是多年來一貫的政策，相信這個路線不是個人的路線，也不是朱立倫的路線，是整個國民黨的黨章、黨綱裡長期就這樣走的。