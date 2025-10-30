我是廣告 請繼續往下閱讀

彰化伸港鄉去年（2024）2 月傳出斑馬線悲劇。10 歲、9 歲陳姓姊妹放學與 8 歲弟弟穿越行人穿越道時，遭 74 歲蕭姓男子無照駕駛自小客車高速撞擊，姊妹倆歷經多月搶救仍相繼不治。彰化地院今（2025）年 10 月 23 日依「汽車駕駛人未領照且行近行人穿越道未禮讓」加重之過失致死，判處蕭男有期徒刑 1 年 2 月。法官強調，斑馬線設置目的在確保行人優先，駕駛即便遇違規穿越，仍負注意義務與禮讓責任。判決指出，案發於 2024 年 2 月 22 日晚間 6 時 21 分許，蕭男未考領駕照，行經伸港鄉建國路與美港公路三段路口，該處速限 70 公里，他卻以經行車影像還原之每小時 77.264 公里速度通過，撞上正沿斑馬線由左往右步行的陳姓三姊弟。姊妹分別因重創於 2024 年 9 月 5 日、10 月 29 日宣告不治，弟弟受傷但倖存。蕭男辯稱當時綠燈直行，行人「突然闖紅燈」，又有分隔島樹木遮擋視線，來不及反應；法院調閱路人行車紀錄器勘驗關鍵兩點位移：18:21:30 車輛通過號誌桿（A 點），0.72 秒後抵達斑馬線撞擊位置（B 點），兩點距離 15.5 公尺，換算車速即達 77.264 公里；事故後從撞擊點至煞停點距離長達 33.4 公尺，印證車速過快。至於和美分局早先估速約 45 公里，因量測區段距離事故點逾 500 公尺，不足反映瞬時撞擊速度；覆議會以 Google 街景推估 85.8 公里，非現地量測，可信度有限。法院遂採信行車影像計算。合議庭並指出，現場照明充足、分隔島無樹叢遮蔽，且肇事車為休旅車視野較高，蕭男本可及早辨識行人動態；依《道安規則》第 103 條第 2 項，汽車行近行人穿越道，無論有無號誌，均應暫停讓行人先行。即便行人違規通行，駕駛仍不得以「有路權」為由免除過失責任。鑑定會與覆議會亦一致認定蕭男未注意前方狀況、並涉超速與無照，是肇事次因。量刑上，法院考量蕭男到場承認肇事，符自首減刑要件，然其犯後否認過失、未與家屬和解，且一行為侵害二人生命法益，並同時具「無照」與「未禮讓」加重情形，依《道管條例》第 86 條第 1 項加重一次後，再依《刑法》第 62 條減輕，定應執行刑 1 年 2 月。全案可上訴。