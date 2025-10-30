台南奇美博物館2026年與大英博物館合作推出《埃及之王：法老》特展，門票一開放預購就被秒殺，引爆熱門話題。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出台灣十大熱門博物館，根據交通部觀光署統計，2025年1至8月全台博物館類別觀光人次出爐，冠軍竟不是奇美博物館，而是嘉義市立美術館以超過353萬人次奪下冠軍，不過網路聲量之王仍是由歷久不衰的台北故宮稱霸。
台灣十大熱門博物館聲量排名一次看
🥇國立故宮博物院北部院區
🥈國立自然科學博物館
🥉國立中正紀念堂
◼︎國立臺灣美術館
◼︎奇美博物館
◼︎國立海洋生物博物館
◼︎國立科學工藝博物館
◼︎國立故宮博物院南部院區
◼︎國立海洋科技博物館
◼︎國立臺灣科學教育館
No.10：國立臺灣科學教育館
2025年1至8月造訪人次：259萬8582人
從去年未入榜到直衝前十，台北士林的科教館成為最大黑馬。館內以「日常科學互動化」為核心，結合生物、物理、化學與材料科學展示，並舉辦台灣國際科展、行動科學館、研習講座等活動，讓科學走入生活。2025年6月曾爆出高中生同時錄取台大醫學系與電機系，疑似科展作品抄襲教授論文，經科教館重新審核後獎項遭撤銷，一度引發網友熱議。
No.9：國立海洋科技博物館
2025年1至8月造訪人次：259萬3906人
位於基隆潮境公園旁的海科館，以「走進海底世界、走向科技未來」為主題，館內設有海洋劇場、潛航模擬、貨櫃船展示及兒童遊樂廳等互動區，是北台灣親子熱門景點。不過2025年9月傳出明星動物波口鱟頭鱝因感染死亡，後又有保育類龍王鯛因設備故障喪命，遭動保單位開罰。館方承認管理疏失，承諾強化飼養環境並檢討流程，避免憾事重演。
No.8：國立故宮博物院南部院區
2025年1至8月造訪人次：77萬9806人
位於嘉義的故宮南院融合水墨飛白意象，佔地約70公頃，環境開闊、親子設施完善。2025適逢故宮百年，故宮南部院區推出「江戶浮世之美」、「抵岸—海洋東南亞的文化交會」等特展，展出逾200件珍貴浮世繪作品，重現江戶時代市民生活風貌，讓網友直呼「浮世繪才展出5天，展冊就賣完了」、「除了大家耳熟能詳的神奈川沖浪裏，這次展出的東海道五十三次也是一大看點」。
No.7：國立科學工藝博物館
2025年1至8月造訪人次：150萬830人
高雄的科工館以「從製造到創意」為主軸，結合科技與生活應用，館內包含機械、工業設計、應用材料、電子科技等主題展示區，同時設置互動體驗區，給大小朋友遊玩。2025年6月迎來「teamLab共創！未來園」，10大主題以光影互動打造沉浸式體驗，但網友卻評論兩極，「台北之前有辦過實在～自行評估」、「貴」、「場地太小不值票價」，也有人建議：「若要看完整版本可以去東京。」
No.6：國立海洋生物博物館
2025年1至8月造訪人次：52萬9512人
屏東海生館是台灣最具代表性的海洋主題場館，分為台灣水域館、珊瑚王國館與世界水域館，擁有白鯨、企鵝等明星物種，還有有餵食解說、觸摸池、夜宿海生館等體驗。不過，今年5月外包廠商誤上架一款水豚公仔引爭議，該公仔因呈現「疊騎姿勢」並手持小刀的設計，被批造型不妥，館方也緊急下架並開罰廠商，強調會加強審核。
No.5：奇美博物館
2025年1至8月造訪人次：39萬4789人
奇美博物館以歐式建築與藝術、樂器、兵器與自然史四大主題館藏聞名，漂亮的園區經常吸引當地民眾野餐踏青。常設展以「小提琴典藏」全球聞名、兵器廳展示亞洲豐富兵器、自然史廳更展示從五大洲收集的動物標本。
2025年10奇美博物館月與大英博物館合作推出《埃及之王：法老》特展掀搶票潮，10萬張門票瞬間售罄，不少網友笑稱「搶票比演唱會還難」、「求天選之人轉讓兩張票」，也有人批黃牛「用程式掃票太誇張」，館方則承諾將強化票務系統。
No.4：國立臺灣美術館
2025年1至8月造訪人次：121萬4513人
作為台灣唯一國家級美術館，國美館融合藝術與科技，展出東南亞、中南美洲藝術家作品，強調本土與當代藝術並行，免費入場深受民眾喜愛。近期國美館在Threads討論度爆表，有網友抱怨只要台北或高雄有比較厲害的展覽，就有人會把國美館拉出來鞭，留言引共鳴「不要只會看梵谷、克林姆好不好？」、「每季換展都超愛」、「國美館常有東南亞、中南美洲藝術家的精彩展覽」。
No.3：國立中正紀念堂
2025年1至8月造訪人次：279萬84人
中正紀念堂不只是觀光地標，更是文化與政治象徵，園區可觀賞三軍儀隊交接、欣賞展覽與表演，周遭還有廣場、劇院、音樂廳、庭園、迴廊構成完整文化打卡場景。
行政院2025年6月宣布將中正紀念堂轉型為「民主教育園區」，以推廣民主與保存歷史為雙核心，引發熱議。網友對此反應兩極，「拆不了就改名」、「政府不是一直喊，被刪預算沒錢嗎？怎麽還有錢做改名工程？」
No.2：國立自然科學博物館
2025年1至8月造訪人次：261萬4681人
台中科博館為台灣最大綜合型科學館，館內設有五大主題廳與太空劇場，展示地球、生物、文化與科技。2025年9月推出大型常設展《大地瑰寶》，展出1700餘件珍稀礦物，讓民眾近距離欣賞自然之美，網友創意比喻礦物像美食，包含「滷牛肚」、「東坡肉」等幽默話題，引發「美食系看展」風潮。
No.1：國立故宮博物院北部院區
2025年1至8月造訪人次：144萬6002人
故宮北院以逾70萬件文物收藏聞名，涵蓋青銅器、書畫、陶瓷、玉器、善本古籍、工藝品與宮廷珍玩等，是歷久不衰的文化起源之一。2025年迎百年院慶，故宮北院推出「美國大都會博物館名作展」，展出梵谷、馬諦斯等38位大師名畫，就連賴清德總統也親自鼓勵民眾觀展，讓許多網友盛讚「值回票價」。
10月還有「皕宋—故宮宋版圖書觀止」、「千年神遇—北宋西園雅集傳奇」與南北院同步舉辦的「甲子萬年」特展登場，更展現台灣文化自信與國際視野，讓百年故宮以全新姿態展現文化實力。
資料來源：《網路溫度計DailyView》
