不孕症試管嬰兒補助3.0

第二階段新冠、流感疫苗開打

假日輕急症中心（UCC）試辦

衛福部公布11月新制將上路！包括為了減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔，若未滿39歲，各胎第1次最高補助15萬元；另外，公費流感、新冠疫苗將於11月1日啟動第二階段接種，對象再納入50至64歲無高風險慢性病成人。相關新制《NOWNEWS今日新聞》整理提供民眾參考。衛福部公布11月新制，包括國健署、疾管署及健保署有多項與民眾相關的措施。國健署說明，為了減輕不孕夫妻接受試管嬰兒療程的經濟負擔，也鼓勵不孕夫妻儘早使用人工生殖補助，並維護母嬰健康。⚡未滿39歲，各胎第1次最高補助15萬元，各胎第2、3次最高10萬元。⚡39歲至未滿45歲，各胎第1次最高補助13萬元，各胎第2、3次最高8萬元。⚡未滿39歲，最多植入1個胚胎；39歲至未滿45歲，最多植入2個胚胎。疾管署指出，第1階段於10月1日起開打新冠、流感疫苗，接種對象包括65歲以上長者（含55至64歲原住民）、學齡前幼兒、學生及醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；而第2階段則自11月1日開始，接種對象為50至64歲無高風險慢性病成人。另外公費流感抗病毒藥劑擴大使用對象適用期限，延長至今年11月15日止。健保署提到，為維護民眾就醫權益，將輕症病人分流，以緩解連假期間急診壅塞，於週日、國定假日開設輕急症中心，使急診醫療資源集中於重症病人，提升整體醫療服務效率。