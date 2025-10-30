我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄美濃區因盜採砂石留下天坑，檢調持續調查中。對此，高雄民進黨立委邱議瑩今（30）日表示，盜挖者地主兼某議員助理昨天已經被聲押，顯然背後的不法集團的份子已呼之欲出，呼籲國民黨立委柯志恩應出面說清楚；對於前立委邱毅日前稱，邱議瑩涉入三大弊案，她也強調，會提出法律告訴。檢方日前查出成功段涉案地主石姓前議員特助，曾花千萬找人頭租地，並盜採砂石，日前赴住處搜索拘提，卻傳出石姓前特助同為涉案人的丈夫，拒捕並喝下除草劑，被送往醫院急救，而石姓前特助，則被法院裁定「羈押禁見」。對此，邱議瑩受訪時表示，盜挖者地主兼某議員助理昨天已經被聲押，顯然背後的不法集團的份子已呼之欲出，而柯委員和這樣的助理一起到地方去視察，某報昨天還刻意把柯的照片「馬賽克」，呼籲柯志恩出來說清楚。邱議瑩提到，檢調該持續深入追查，把這些不法份子繩之以法，而有一些特定的媒體，影射地主後面的不法份子是她跟市長陳其邁，他們寧可自殺，也不願意把這些人扛出來，「我想我必須再一次強調勿往勿縱，若持續有這樣的抹黑及不實指控，我會提出告訴」，包含昨天在某個電視節目上，邱毅在節目上公然指控她涉入五大弊案之中的三大弊案，她會提出法律的告訴。對於柯志恩稱「現在派西瓜不會贏我了，可能要換蓮霧」的說法，邱議瑩說，尖酸刻薄的話不用講太多，不用把自己包裝成像一個教授，嘴巴裡面講出來的話，都是尖酸刻薄。邱議瑩提到，民進黨從來沒有派蓮霧跟派西瓜出來跟她選，民進黨從頭到尾也都認為柯志恩是一個可敬的對手，大家面對這樣對手，都是戰戰兢兢、謹慎、努力地往前行，所以收起那個尖酸刻薄的嘴臉，大家好好的來拚一場選戰。