合作開發3款道地韓式料理外，關東煮也同步開賣韓國國民代表性美食「韓式魚板串」，即起還有買4送1優惠。



我是廣告 請繼續往下閱讀 廚神小當家》系列加價購週邊商品，凡購買湯底專區指定商品， 單筆滿20元以上任兩件，即可以優惠價99元加購「 廚神小當家醬料碟2入組」；加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」（包子款／ 菜刀款）。



▲凡購買湯底專區指定商品，單筆滿20元以上任兩件，加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」。（圖／全家提供） ▲全家攜手料理動畫《廚神小當家》，推出兩款獨家聯名新品及三款加價購周邊。（圖／全家提供）



全家即起指定店舖湯底專區商品任選2件77折，有人氣饕客必吃品牌如「老四川」 麻辣鴨血及麻辣豆腐、「高雄劉家」酸菜白肉鍋、「新加坡發起人」 肉骨茶湯底等；更別錯過好評回歸的Fa miCollection湯底「花雕雞湯」、「藥燉排骨湯」及「 薑母鴨湯」。



▲全家聯名新品有「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」（售價99元）。（圖／全家提供） 蒸烤雙吃」現蒸馬鈴薯、烤馬鈴薯，採用澳洲品種連皮販售， 口感綿密扎實，寒冷的冬天來上一顆熱呼呼的馬鈴薯，療癒感十足



並且7-11入冬推出韓系限定美食，包括攜手「涓豆腐」合作開發3款道地韓式料理「涓豆腐韓式豆腐鍋」、「涓豆腐泡菜冬粉」、「涓豆腐韓式雜菜冬粉」等。熱食自助區今年冬季於上千間門市陸續販售「關東煮」，本週開賣韓國國民代表性美食「韓式魚板串」，選用新鮮魚漿製成，吃起來口感紮實、Q彈鮮甜，即日起至11月11日全品項任選買4送1優惠！



▲7-11「韓式魚板串」，選用新鮮魚漿製成，吃起來口感紮實、Q彈鮮甜，即日起至11月11日全品項任選買4送1優惠。（圖／7-11提供） ▲即起7-11首度開賣「蒸烤雙吃」現蒸馬鈴薯、烤馬鈴薯，採用澳洲品種連皮販售，口感綿密扎實。（圖／7-11提供）

最強冷空氣週末報到！全家搶攻冬季商機，攜手經典料理動畫《廚神小當家》，推出兩款聯名泡麵「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」及三款限量加價購周邊，包括醬料碟、收納袋加價購89元起，且即起鍋物湯底專區任選2件77折。7-11入冬則是主攻韓流商品，除了攜手「涓豆腐」