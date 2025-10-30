我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國際政治專家趙君朔在臉書指出，徐泓貼出的川普「親吻照」其實是AI生成圖，呼籲網友不要被誤導。（圖／取自趙君朔臉書）

▲網友留言痛批「沒查證就發文太離譜」，也有人嘲諷「這種就是死讀書不思辨的代表」，留言區火藥味濃厚。（圖／取自趙君朔臉書）

美國前總統川普訪日話題延燒之際，台灣學者徐泓在臉書張貼一張川普親吻日本女性的照片，並配文「高市究竟還是藝妓之國的領導」，未料該照遭網友指為AI生成假圖，引發社群熱議與砲轟。歷史學者徐泓日前在臉書貼出一張黑白照片，畫面中可見川普（Donald Trump）身著西裝、在眾人簇擁下親吻一名日本女性，並寫下「高市究竟還是藝妓之國的領導」。貼文一出引發討論，不少人誤以為是川普訪日時的真實畫面。不過，國際政治專家趙君朔隨後在臉書發文澄清指出，該張照片其實是AI生成圖，提醒網友「別被誤導」。他寫道：「該文底下留言有人看不下去，提醒這位知名歷史學家這是AI圖。從這位意識型態和反應，就知道川普訪日之行的成果有多好了。」貼文底下留言區則迅速變成戰場，不少網友留言批評徐泓「沒查證就發文」、「學者的程度也太差」。有人酸道：「藝術工作不是給親共人士噴嘴的。」也有人直言：「染中意識的真是沒見過世面，還以為真有這回事。」另一名網友則表示：「在中共的社交app上，強國人都崩潰了，比這更噁心的都有。」也有留言嘲諷：「畢竟是中國人。」、「這種就是死讀書不思辨的代表。」、「真是下流。」整起事件也引發討論AI假圖的真假辨識與媒體識讀問題。