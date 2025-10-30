我是廣告 請繼續往下閱讀

▲皮皮島的火舞表演通常每晚舉行，觀眾在主表演結束後，有時會被邀請參與跳火繩或扭腰舞等互動活動。（圖／取自Pixabay）

泰國皮皮島（Phi Phi Islands）一場火舞表演日前發生意外，一名印度女遊客在參與跳火繩活動時不慎燒傷，引發討論。根據《美聯社》報導，皮皮島的火舞表演通常每晚舉行，觀眾在主表演結束後，有時會被邀請參與跳火繩或扭腰舞等互動活動。據悉，28歲的UX設計師斯魯蒂·斯里達爾（Sruti Sridar）正在當地旅行，原本只是想體驗這個著名的夜間表演。斯魯蒂·斯里達爾當時被允許參加跳火繩遊戲，卻在過程中失去平衡，不慎與火繩接觸，造成腹部、手臂及部分頭髮燒傷。斯魯蒂·斯里達爾事後表示，火繩只接觸她幾秒鐘，但燒傷程度足以讓她形容自己「像被烤肉一樣」。幸好，傷勢輕微，僅在四天內痊癒。她說：「燒到肚子、手臂和一點頭髮，但都沒大礙。」當地旅遊專家提醒，雖然跳火繩活動吸引遊客，但火舞表演涉及高溫火焰，任何參與者都必須謹慎，避免發生意外。皮皮島每年吸引大量遊客參加夜間表演，但安全事故仍偶有發生。斯魯蒂·斯里達爾也對其他遊客提出警告：「我希望所有參加這類活動的人都非常小心，即使只是短暫接觸火焰，也可能造成傷害。」她的經歷提醒遊客，參與火舞表演應遵守指導員規範，並量力而行。目前，當地旅遊單位尚未對此次事件發表進一步評論，但呼籲遊客保持警覺，確保夜間活動安全，皮皮島的火舞表演仍持續舉辦，但參加者需承擔一定風險。