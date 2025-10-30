我是廣告 請繼續往下閱讀

中獎發票字跡模糊、破損還是可以領獎！有民眾自曝中獎發票放在口袋裡，因天氣炎熱工作流太多汗，導致發票模糊，連QR-code也看不清楚，大嘆獎金飛了。對此，財政部國稅局教戰，可透過商家補發或設定雲端發票自動歸戶化解，獎金還是順利入袋。區國稅局表示，您若發現中獎發票破損不全或模糊不清，可持該發票正本回到原開立發票的商家請求協助，經商家確認該中獎發票與存根聯或存根檔，記載事項相符無訛後，「傳統發票」由商家提供蓋有統一發票專用章的存根聯影本，中獎人即可持該存根聯影本及中獎發票正本至代發獎金單位兌領獎。如果是「電子發票」，則由商家提供加註「補印」2字的電子發票證明聯，中獎人併同原電子發票證明聯至代發獎金單位兌領獎。為避免發票遺失或毀損錯失中獎機會，國稅局鼓勵民眾，在購物消費時多使用雲端發票載具如手機條碼、會員卡等，儲存雲端發票，除可減少紙張浪費外，還可以自動對獎，更多1次中獎機會。雲端發票專屬獎項，今（114）年5-12月期每期100萬元獎30組、2千元獎1萬6千組、800元獎10萬組及500元獎315萬組，如有設定匯款帳號還可享受中獎獎金自動匯款的便利，不會錯過成為千萬富翁的機會。