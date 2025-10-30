我是廣告 請繼續往下閱讀

新加坡向全球石油巨頭提供碳稅減免，引發環保團體質疑這樣的「優惠」恐削弱企業轉向潔淨能源的動力。身為東南亞唯一實施碳稅的國家，新加坡的政策原被視為區域典範，如今卻因缺乏透明度陷入信任危機。環團要求政府公開具體的「減免額度」與受惠企業名單，直言「沒有數據，就無法判斷政策是否有效」。新加坡於2019年開徵碳稅，初期每噸碳排收取5新幣（約新台幣120元），去年調高至25新幣（約新台幣591元），預計2026年再升至45新幣（約新台幣1064元），並在2030年前達到50至80新幣（約新台幣1183至1892元）。政府表示，循序漸進的調整可讓高排放產業有時間投資低碳技術；然而國家氣候變化秘書處（NCCS）也承認，部分高排放企業獲得「私下減免」，以防止所謂的「碳洩漏」，企業將產能轉移至環境法規較寬鬆的國家。新加坡智庫尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS）資深研究員湯瑪斯指出，新加坡僅佔全球碳排的0.1%，但人均排放量在142個國家中高居第27位，「新加坡被視為氣候治理的領頭羊，其他國家都在看它怎麼做。」環保團體「能源共創實驗室」（Energy CoLab）共同創辦人張蕙（Rachel Cheang）批評，我們連碳稅到底有沒有發揮作用都無從得知。她強調政府應該讓民間能在「對等資訊基礎」上討論政策。另一團體LepakInSG則指出，若碳稅調升至每噸50新幣（約新台幣1183元），一個四房公屋家庭每月電費可能增加約8新幣（約新台幣190元），雖能促使節能，但政府應確保弱勢家庭不受衝擊。新加坡的碳稅主要針對跨國能源企業，包括在裕廊島設有煉油廠的美國埃克森美孚（ExxonMobil）、在武公島經營煉油業務的殼牌（Shell），以及與新加坡煉油公司合資的雪佛龍（Chevron）。這些公司未回應媒體查詢。NCCS則表示，只有提出「可信減碳計畫」的企業才有資格獲得部分減免。另一方面，美國總統川普本月否決全球航運碳稅倡議，也讓國際碳稅推動再遇阻力。佛羅里達州立大學法學院教授許士林（Shi-Ling Hsu）直言，只要川普在任，全球碳稅就不可能順利推行。這讓新加坡環團更感緊迫，呼籲政府以更高的誠信與透明度，證明其「氣候領導者」的角色不只是名義上的象徵。