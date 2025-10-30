我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「樂葵法式鐵板燒」隨著季節的更迭選用當令食材，加上多款經典法式醬汁，將每一道料理完美演繹。（圖／記者陳美嘉攝）

義享時尚廣場再添高端餐飲品牌。有著「法式鐵板燒天花板」美譽的「樂葵法式鐵板燒」南台灣首店進駐義享6樓。11月1日起試營運，並在同月3日正式開幕，即日起開放限量訂位。義享時尚廣場擁有將近80家不同的餐飲品牌進駐，從摘星料理到國民小吃等含括歐美日韓的各國美食一應俱全。而隨著民眾需求不斷轉變，用餐已不再只是單純尋求味蕾的滿足，而是更進一步地在享受美食的過程中，所獲得的獨特「用餐體驗」。義享時尚廣場特別迎合高端餐飲市場需求，攜手全台首家掛牌上市的餐飲集團-新天地餐飲集團，引入旗下頂級法式鐵板料理的「樂葵法式鐵板燒」，鎖定高雄的美食愛好客群，為都會菁英、商務聚餐與私享約會提供全新用餐選擇。「樂葵法式鐵板燒」結合法式料理精緻手法與鐵板燒的現場互動感，從空間設計、料理選材到服務流程無一不展露法式優雅而又創意奔放的浪漫用餐體驗。隨著季節的更迭選用當令食材，將南非鮮美活鮑、龍蝦與日本A5和牛等夢幻頂級食材，由主廚現場實演，將最鮮美的熟度與口感完全呈現；再加上多款經典法式醬汁，更是將每一道料理完美演繹。11月1日至11月7日開幕期間，至義享時尚廣場6F「樂葵法式鐵板燒」用餐消費將另行招待飲品或酒水乙杯。