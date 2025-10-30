范姜彥豐昨（29）日爆料妻子粿粿婚內出軌，且對象還是同為演藝圈的男星王子（邱勝翊），事件延燒至今。粿粿事後證實離婚協商過程中，「離婚金額超乎了我的負擔」，之後被傳出可能高達3000萬元。對此，律師李怡貞表示，若不是豪門婚姻、結婚也沒幾年，「這種數字應該是夢裡會有。」
粿粿出軌王子早被爆！徵信社：談離婚金額達3000萬元
「徵信執行長」謝智博9月曾在丹妮婊姐的Podcast節目上，提到自己手上有一起案件，3位當事人都是知名演藝人員，其中「小王」和弟弟都是藝人，且計畫之後要去中國拍戲、開演唱會，若被爆醜聞影響力太大，因此預計能談的離婚金額很高，有望達3000萬元，種種線索都讓人聯想到王子。事件爆發後，謝智博昨日也直言：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」
離婚金額可談3000萬？律師吐實話：應該是夢裡會有
對此，律師李怡貞稍早在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，平心而論，若不是豪門婚姻、結婚也沒幾年，因為外遇就要請求3000萬，不是徵信社餅畫太大就是訊息有落差，「這種數字應該是夢裡會有。」
李怡貞坦言，現在新聞也都爆出來了，當事人更是沒必要再怕，「如果證據只有聊騷，侵害配偶權請求三十萬都還要看有沒有機會。」但她也指出，若根據范姜彥豐的說法，粿粿搞外遇在先，被發現後還對天發誓不承認，且試圖協商離婚時騙配偶放棄剩餘財產分配請求，這行為就真的過份了。
我是廣告 請繼續往下閱讀
「徵信執行長」謝智博9月曾在丹妮婊姐的Podcast節目上，提到自己手上有一起案件，3位當事人都是知名演藝人員，其中「小王」和弟弟都是藝人，且計畫之後要去中國拍戲、開演唱會，若被爆醜聞影響力太大，因此預計能談的離婚金額很高，有望達3000萬元，種種線索都讓人聯想到王子。事件爆發後，謝智博昨日也直言：「放心，絕對可以支持范姜，不會有任何問題。」
對此，律師李怡貞稍早在臉書粉專「女人大律師李怡貞」發文表示，平心而論，若不是豪門婚姻、結婚也沒幾年，因為外遇就要請求3000萬，不是徵信社餅畫太大就是訊息有落差，「這種數字應該是夢裡會有。」
李怡貞坦言，現在新聞也都爆出來了，當事人更是沒必要再怕，「如果證據只有聊騷，侵害配偶權請求三十萬都還要看有沒有機會。」但她也指出，若根據范姜彥豐的說法，粿粿搞外遇在先，被發現後還對天發誓不承認，且試圖協商離婚時騙配偶放棄剩餘財產分配請求，這行為就真的過份了。