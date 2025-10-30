我是廣告 請繼續往下閱讀

▲屈中恆（下左）在節目上開玩笑警告王子（上），偷吃記得擦乾淨一點。（圖／翻攝自《國光幫幫忙》）

▲小S（左圖左）節目上的訪談，也被認為神預言粿粿（右圖右）出軌。（圖／翻攝自《小姐不熙娣》）

▲范姜彥豐（前排左）指控粿粿（前排右）出軌王子（後排左）。（圖／粿粿IG@meigo.c）

男星王子與粿粿的不倫戀鬧得沸沸揚揚，昨（29）日王子遭粿粿老公范姜彥豐指控破壞婚姻，王子也坦承與粿粿確實有感情，超出了友誼的界線，讓網友痛批太扯了。現在還有粉絲挖出王子2007年上《國光幫幫忙》的節目片段，當時主持人屈中恆開玩笑警告王子：「最好在外面偷吃擦乾淨一點」，想不到如今一語成讖，王子真的偷吃粿粿，觀眾也忍不住吐槽：「無心的一句話往往都會成真」。王子18年前曾和棒棒堂團員們一起上《國光幫幫忙》，當時屈中恆就透露，自己的女兒是王子的粉絲，孫鵬因此開玩笑問他：「有沒有什麼要交代的？如果真的（跟你女兒）在一起」，屈中恆聞言立刻開玩笑警告王子：「最好在外面偷吃擦乾淨一點」，讓現場眾人笑翻。當時的王子看起來還很青澀靦腆，應該也沒把這句話放心上，想不到如今卻被說中。該片段被挖出回顧後，網友看了也紛紛留言調侃：「很多節目神暗示，現在回過頭來都好精彩」、「還得是影帝老屈的忠告，驗證了勸戒不聽」、「網友真的各種神通廣大，一出事什麼影片都可以找出來了」、「那時候都覺得王子頭髮超帥，現在看真的是時代感很重」、「老藝人看的人多了，面相騙不了人」。其實除了屈中恆，小S也被挖出1年前神預言粿粿出軌的片段。當時粿粿和老公范姜彥豐一起上節目《小姐不熙娣》，小S問道：「你們是不是覺得這輩子已經結了婚了，不可能有出軌這種事會發生在你身上？」粿粿還堅定回應「好像是欸」，表達不會出軌的立場，怎料如今就被自己的言行打臉，令人唏噓。范姜彥豐昨日發布影片、貼文，指控粿粿出軌王子，表示兩人的婚姻從今年3月中粿粿和王子一行人去美國玩2個禮拜之後就變調，粿粿返台開始經常早出晚歸，最後甚至不回家也不交代去向，直到他看見老婆明確出軌證據，才知道被戴綠帽。粿粿昨日下午則回應，范姜彥豐的影片有很多不實內容，自己會整理完事實再告訴大家，雙方持續交火。