美中領導人「川習會」已於台北時間今（30）日上午11時登場，全球焦點聚集在AI晶片與科技角力。資深媒體人謝寒冰指出，美國花了半年才意識到自身實力無法「碾壓中國」，不得不親自與北京談判，並強調如今越來越多美國民眾也體認到現實，「但台灣有沒有看清這一點？」他更質疑，美國的製造業10年後也不會成長，川普推動的關稅戰「到底有什麼意義？」根據芝加哥全球事務委員會最新民調顯示，有53%的美國民眾認為應與中國展開友善合作與互動，相較2024年僅40%的比例來看，明顯大幅上升。謝寒冰29日在政論節目《新聞大白話》中分析，美國起初並不認為中國能與其平起平坐，但經過半年貿易與科技交鋒後，終於明白「碾壓不了中國」，因此不得不正面溝通。他指出，這樣的民意變化反映出美國社會的現實轉向，越來越多美國人開始真正把中國當作對手。但謝寒冰也反問：「問題是，夾在中間的台灣，有沒有體認到這個局勢的變化？我們掌握訊息的能力又如何？」至於川普在韓國會晤輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，外界預料AI晶片將成為川習會的重要議題之一。謝寒冰分析，黃仁勳與習近平會面的可能性極高，美國或許因此在晶片管制上「略為鬆綁」，但中國也正加速發展自主晶片，對美國未必是好事。謝寒冰認為，川普之所以邀黃仁勳前往，可能意圖促成更高階晶片對中開放，黃仁勳說要讓美國技術進入中國，表面上像是在說服川普與美國人民，實際上這也是事實，「因為若完全封鎖，就是讓中國在自我保護下快速提升」，而這對美國來說未必有利。最後，謝寒冰引用高盛集團（Goldman Sachs）研究報告指出，川普的關稅政策讓美國企業承擔51%成本、消費者吸收37%，真正由原產地廠商負擔的不到9%。他直言，這代表大部分關稅都是美國人在買單，那川普這樣的保護政策到底意義何在？謝寒冰也預估，美國的製造業再給個十年都不會起來，「所以川普這個關稅戰到底有什麼意義？」