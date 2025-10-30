我是廣告 請繼續往下閱讀

衛冕軍洛杉磯道奇在世界大賽第5戰以1：6敗給多倫多藍鳥，系列戰陷入2勝3敗劣勢，面臨被淘汰危機。這場失利讓藍鳥隊距離自1993年以來第三次世界大賽冠軍僅一步之遙，道奇隊則必須在接下來的比賽中全力求勝。在第5戰賽後記者會上，預定在G6出賽的道奇先發投手山本由伸表達了強烈的決心。他表示：「我會專心集中在勝利上，眼前的比賽才是最重要的。我會像平常一樣，保持一貫的表現，力求帶領球隊取得勝利。」山本由伸在世界大賽第2戰，以105球完投9局僅失1分，僅被擊出4安打，投出8次三振和1次死球的優異表現。此役不僅幫助道奇隊取得關鍵勝利，也使他成為日本大聯盟史上首位在季後賽完投的投手，成功創下連續兩場完投的罕見紀錄。儘管道奇隊在G3的18局延長賽中苦戰，且在面對藍鳥強大打線時，牛棚、守備都扯後腿。不過，山本由伸依然保持著高昂的求勝欲望，並已為第6戰的挑戰做足準備。他提到：「雖然第3場的延長賽讓我稍微有些疲累，但我已經進行了充分的準備。我將集中精力，準備好為球隊爭取勝利。」道奇隊的戰績在第5戰後變得岌岌可危，唯有在第6戰中取得勝利才能保住進入世界大賽第7戰的希望。山本由伸將再次站上投手丘，肩負起為道奇逆轉的重責，挑戰連續三場完投的罕見壯舉。