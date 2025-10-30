台北萬豪酒店表示，搶搭雙11及普發萬元商機，自11月3日至11月17日，推出「1+1好食成雙」快閃優惠，吃當飽餐廳「花園廚房Garden Kitchen」，於週一至週五平日午間餐期，自助美饌原價每人 1,280元+10%，雙人同行享第二人優惠加購價111元+10%，平均下來等於每人766元，是下殺54折的優惠。
被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen，半開放式廚房打造五大主題區，像是滿載當季澎湃海味的「極鮮海物Bar」，有螃蟹、燙白蝦等食材不定時更換推出；「熱享美饌區」現點現做供應現烤維吉尼亞火腿、鹽烤挪威鮭魚、德式豬腳等；甜點類也有台北萬豪點心房每日手作精緻糕點、千層鬆餅、法式Bon Bon棒棒糖，搭配時令鮮果與哈根達斯冰淇淋。
11月3日至11月17日，推出「1+1好食成雙」快閃優惠，平日午間餐期，雙人同行享第二人優惠加購價111元+10%，換算下來，相當每人只需766元。
台北萬豪酒店其他餐廳也齊推優惠，一樓大廳Lobby Lounge不限平假日，晚間6時至9時點購經典牛肉培根切達起司漢堡，原價600元+10%，享第二份優惠加購價111元+10%。20樓人氣高空景觀餐廳INGE’S Bar&Grill不限平假日，晚間6時至12時點購蒜香奶油波士頓龍蝦，原價2,680元+10%，享第二份加購價1,111元+10%。西華匯精選外賣精緻小蛋糕系列，活動期間每份優惠價111元。
台中日月千禧推雙11優惠 蛋糕111元、吃到飽每位1111元
台中日月千禧酒店也有雙11特惠，1F旅覓酒吧11月1日~11月14日，單片蛋糕全品項每個僅售111元，約5.5折起，且指定款單杯咖啡享獨家價每杯111元。3樓的饗樂全日餐廳自助百匯11月10日~11月14日的平日
週一至週五午、晚餐時段，用餐可享每位1,111元特價，約8. 5折，菜色含括有現切爐烤牛排、豐盛海鮮冷盤、豪華刺身、 主廚現點現做料理、東西方創意美食等，再搭配上夢幻甜點，紅白酒 、生啤酒無限暢飲。
而24樓的極炙牛排館，11月11日當天午、晚餐時段，也推出超人氣美國極佳級肋眼牛排套餐(每套價值2,980元+
10%)，只要加價1111元即可再加點一套(兩人可加點一 套、四人可加點兩套，以此類推。
資訊來源：台北萬豪酒店、台中日月千禧酒店
