泰國熱銷伴手禮「鴻泰鼻通」爆出安全疑慮，泰國食品藥物管理局（FDA）日前公布，該品牌第二號配方產品在檢測中發現微生物污染，檢出細菌屬於梭狀芽孢桿菌（Clostridium），並超標的酵母菌與黴菌含量，不符合安全標準。依據《草藥產品法》，製造商恐面臨最高2年監禁或20萬泰銖罰款。根據泰國媒體報導指出，這款被旅客暱稱為「泰天鵝」的鼻通長年暢銷，常見於機場免稅店與市場攤販，深受觀光客喜愛。該產品批號為000332，生產日期2024年12月9日，有效期限至2027年12月8日。食藥局表示，由於檢測結果顯示產品存在健康風險，已列為「非標準草藥產品」，並考慮依法採取行動。鴻泰公司隨後發表聲明道歉，宣布主動召回約20萬支問題產品並銷毀，消費者若持有受影響批次商品，可申請退款或更換。公司強調，其他批次產品暫未發現異常。泰國草藥產業在疫情後快速擴張，不少品牌將產品出口至亞洲各地與歐美市場，但品質管控仍是長期隱憂。專家指出，即使是天然草藥製品，仍需通過無菌製程、微生物監控及穩定性測試，若管理不當，容易滋生細菌與黴菌，對呼吸系統及免疫力較弱者可能造成危害。雖然泰國政府正推動「泰草藥國際化」計畫，盼以傳統草藥帶動出口與觀光，但若品質問題頻傳，將重創國際信譽。專家呼籲當局強化市場抽驗制度，並加強消費者教育，讓民眾在購買草藥產品時，務必確認註冊號碼、批號與有效期限，避免購買來路不明的產品。