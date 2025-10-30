我是廣告 請繼續往下閱讀

台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟案例，但中市府隨後公布豬隻、到場獸醫師等資訊一變再變，連大批廚餘處理的方式都顯得荒腔走板，備受外界質疑。民進黨直言，全國目前持續上緊防疫發條，就只有台中市長盧秀燕所帶領的市府團隊一直狀況外，更提出8大疑點怒轟：「盧秀燕到底在幹嘛？」民進黨表示，台中市政府的疫調報告不只遲交、漏交，相關說法還一變再變，連最基本的「病死豬數量」都兜不攏，目前一共還有至少8大疑點，第一、疫調說明未附證據資料：包含「污染來源」、「通報及採樣」、「廚餘調查」，通通都沒有說明清楚；第二、廚餘來源及去向不明：案發養豬場廚餘蒸煮紀錄，竟長達4個月空白，根本是行政管理失當；第三、死豬與化製單數量不符：死亡豬隻化製三聯單，疑似遭塗改、出現數字落差，台中市政府完全無法掌握，只好推託要請檢調幫忙查？民進黨續指，第四、案場消毒沒有紀錄：沒有污染設施、土壤、廢水等查核點，結果案場到現在依然可驗出病毒；第五、上下游豬隻來源、拍賣流向交代不清：仔豬購買來源以及大豬拍賣流向不明，上下關聯場全都說不清楚；第六、到訪案場人員、進出車輛紀錄不明：依規定，養豬場若有病死豬，必須通報獸醫；中市府卻連通報了誰都無法釐清，原因竟是因為人員、進出車輛的紀錄都搞不清楚。民進黨提到，第七、民進黨續指，飼主3次說法不一致：台中市政府稱，案發養豬場的飼主，因為憑記憶說明，所以說法有出入，但重要的疫情調查，能因為這樣就矇混過去嗎？第八、獸醫到底有幾位：民進黨質疑，為什麼獸醫第一時間不採檢？台中市政府說詞「翻案再翻案」，至今已出現4位不同獸醫？民進黨強調，為全力防堵疫情擴散，非洲豬瘟中央災害應變中心只好召開專家會議、決定主動接手，由農業部組織中央疫調團隊，直接投入疫調作業。同時，也啟動全國養豬場第二階段精準疫調與加強措施。但回顧非洲豬瘟爆發的第一時間，民進黨怒轟，台中市政府竟還宣稱「該做的都做了」，結果經過這幾天，看起來卻是「該做的都沒做」、「不該說的謊一個接一個」。民進黨要問盧秀燕，「你這個市長到底怎麼當的？為什麼團隊一盤散沙、失誤連連？你能對造成的防疫破口負責任嗎？」疫調是重中之重，請台中市政府接下來好好配合中央吧！