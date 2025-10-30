我是廣告 請繼續往下閱讀

全球矚目的美中領導人會晤「川習會」於今（30）日上午在韓國釜山登場，美國總統與中國國家主席習近平進行簡短會談，持續1小時40分，時間比先前預期的3至4小時短得多。前立委邱毅在臉書表示，雙方會前已達成多項共識，此次會晤主要是確認意向，真正敏感議題可能會在明年初美國總統訪問北京時討論，包括台灣問題。邱毅指出，此次會晤順利，與馬來西亞吉隆坡雙方代表的努力密不可分。他提到，美方未讓商務部長盧特尼克出席、中方持續使用商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼，都是重要決策。李成鋼曾透露，在吉隆坡第五輪談判中，美方強硬、中方堅持，雙方優劣勢已逐漸明朗。中國購買美國大豆，但涉及芬太尼的關稅需調整；稀土出口管制一年後，美方對高級芯片等產品出口管制亦需放寬。美方不再全面報復關稅，也不再進行301調查整人，港口費用降低，對中國造船產業影響有限。邱毅認為，此次會晤在某種程度上是中國的勝利，也向全球展示中國在面對美國長臂管轄與無理要脅時的談判實力。他強調，中美共同領導世界的新形勢正在形成，對國際社會與美國民眾而言，合作可創造雙贏，對抗則可能帶來兩害。